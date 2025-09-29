Đọc thêm

Vàng vượt $3.800, đâu là điểm dừng tiếp theo?

15:05 29 tháng 9, 2025

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

01.10.2025
16:25

Thị trường nổi bật: USDJPY (01.10.2025)

Yên Nhật là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 ba ngày liên tiếp, tăng 0,5% so với USD và 0,35% so với EUR. Đồng...

 16:05

CẬP NHẬT MỚI: EURUSD đi ngang sau khi CPI của Khu vực đồng Euro ổn định

16:00, Khu vực đồng Euro – Dữ liệu lạm phát tháng 9: CPI: thực tế 2,2% YoY; dự báo của Bloomberg 2,2% YoY; kỳ trước...

 15:05

🔴Chính phủ Mỹ đóng cửa - Ai được, ai mất?

 
