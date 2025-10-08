Đọc thêm
15:11 · 8 tháng 10, 2025

🔴Vượt $4.000 - Kỳ vọng mới cho giá Vàng?

Sự bất ổn toàn cầu thúc đẩy đà tăng giá lịch sử của vàng

9 tháng 10, 2025, 20:00

Powell không phát biểu, thị trường chờ đợi tuyên bố tiếp theo của các thành viên FOMC💲
9 tháng 10, 2025, 16:30

Thành viên Fed Williams ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm 🗽EURUSD giảm xuống gần 1,16
9 tháng 10, 2025, 15:15

Debasement Trade: Vì sao vàng trở thành “nơi ẩn náu” của nhà đầu tư
9 tháng 10, 2025, 14:50

Lịch kinh tế: Biên bản ECB, bài phát biểu của Powell sẽ là tâm điểm hôm nay

