CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Đức giảm mạnh hơn dự kiến ​​📉

13:00, Đức – Sản lượng công nghiệp tháng 8:

So với cùng kỳ năm trước (YoY): -3,9% (kỳ trước: 1,53%)

So với tháng trước (MoM): -4,3% (dự báo của Bloomberg: -1%, kỳ trước: 1,3%)

Sản lượng công nghiệp của Đức giảm mạnh 4,3% so với tháng trước trong tháng 8/2025, chủ yếu do sản lượng ngành ô tô sụt giảm 18,5%, bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ nhà máy và điều chỉnh sản xuất.

Các ngành máy móc (-6,2%), dược phẩm (-10,3%) và điện tử (-6,1%) cũng góp phần kéo giảm kết quả chung. Ngành sản xuất tiêu tốn nhiều năng lượng là điểm sáng hiếm hoi, tăng 0,2% so với tháng 7. Tổng thể, sản lượng công nghiệp (ngoại trừ năng lượng và xây dựng) giảm 5,6%, trong đó sản xuất hàng tư liệu đầu tư giảm gần 10%. Ngay sau khi báo cáo được công bố, chỉ số DE40 tạm dừng đà tăng.