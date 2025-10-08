CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Đức giảm mạnh hơn dự kiến ​​📉

- Sản lượng công nghiệp của Đức thấp hơn dự kiến.
- DE40 giảm, bật lại từ đường EMA30 trong khoảng thời gian H1.
13:00, Đức – Sản lượng công nghiệp tháng 8:
-
So với tháng trước (MoM): -4,3% (dự báo của Bloomberg: -1%, kỳ trước: 1,3%)
-
So với cùng kỳ năm trước (YoY): -3,9% (kỳ trước: 1,53%)
Sản lượng công nghiệp của Đức giảm mạnh 4,3% so với tháng trước trong tháng 8/2025, chủ yếu do sản lượng ngành ô tô sụt giảm 18,5%, bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ nhà máy và điều chỉnh sản xuất.
Các ngành máy móc (-6,2%), dược phẩm (-10,3%) và điện tử (-6,1%) cũng góp phần kéo giảm kết quả chung. Ngành sản xuất tiêu tốn nhiều năng lượng là điểm sáng hiếm hoi, tăng 0,2% so với tháng 7. Tổng thể, sản lượng công nghiệp (ngoại trừ năng lượng và xây dựng) giảm 5,6%, trong đó sản xuất hàng tư liệu đầu tư giảm gần 10%. Ngay sau khi báo cáo được công bố, chỉ số DE40 tạm dừng đà tăng.
Nguồn: xStation5
