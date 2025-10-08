Tin đầu ngày (08.10.2025): Oracle gây áp lực lên các chỉ số Phố Wall, Vàng đạt đỉnh $4,000 💰

Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên trong sắc đỏ, khi áp lực bán gia tăng sau một báo cáo đáng lo ngại từ The Information làm dấy lên rủi ro về biên lợi nhuận trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu Oracle giảm mạnh 5,6% sau khi The Information tiết lộ rằng công ty chỉ đạt biên lợi nhuận gộp 14% trên doanh thu 900 triệu USD từ hoạt động cho thuê máy chủ Nvidia trong quý trước — thấp hơn nhiều so với mức trung bình thông thường. Theo báo cáo, Oracle có thể đã ghi nhận khoản lỗ lên đến 100 triệu USD trên một số hợp đồng thuê chip Nvidia Blackwell.

Stephen Miran cho biết mức độ bất định kinh tế đã giảm và tăng trưởng có thể được cải thiện. Ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất hai lần trước cuối năm.

Neel Kashkari nhận định còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của thuế quan lên lạm phát, nhưng số liệu gần đây cho thấy các dấu hiệu tương tự như đình lạm. Ông cũng ủng hộ hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Raphael Bostic tập trung vào tác động của AI đối với thị trường lao động, lưu ý rằng AI thường hỗ trợ người lao động nhưng cũng có thể thay thế họ khi mang lại lợi nhuận. Hiện tại, ông không thấy rủi ro lớn nào từ việc áp dụng AI.

Mary C. Daly mô tả AI là công nghệ có tiềm năng chuyển đổi và nâng cao năng suất, đồng thời nhấn mạnh chưa có bằng chứng về tình trạng mất việc hàng loạt.

Cục Dự trữ Liên bang New York công bố khảo sát mới nhất về kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình: Kỳ vọng 1 năm tăng lên 3,4%, Kỳ vọng 5 năm tăng lên 3,0% và Kỳ vọng 3 năm giữ nguyên ở 3,0%.

Đồng USD là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 hôm nay, bất chấp sự bất định kéo dài liên quan đến tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp FOMC công bố vào ngày mai, nhằm tìm thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ trước quyết định tháng 10.

Giá vàng tăng 0,55% lên 3.983 USD/ounce, tiến sát mốc 4.000 USD, với giá trong ngày có lúc chạm 3.990 USD.

Dầu thô quay đầu giảm sau khi mở đầu tuần khởi sắc, do OPEC+ tăng sản lượng cho tháng 11 thấp hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dư thừa trong các tháng tới. WTI giảm 0,4%, xuống 65 USD/thùng.

Thị trường tiền điện tử ghi nhận đợt điều chỉnh sâu đầu tiên kể từ cuối tháng 9: Bitcoin giảm 2,66% xuống 121.404 USD, Ethereum giảm 4,15% xuống 4.495 USD. Tổng vốn hóa thị trường altcoin giảm 1,17% xuống 1,17 nghìn tỷ USD.