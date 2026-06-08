World Cup - Có cơ hội kiếm lợi nhuận không?

Các nhà phân tích của FIFA cho biết World Cup, dự kiến diễn ra tại Mỹ và Mexico vào giữa năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo ra hơn 30 tỷ USD hoạt động kinh tế.

Những con số này, bất kể được tính toán theo phương pháp nào, đều dựa trên giả định rằng Mỹ (và Mexico) sẽ đón một làn sóng khổng lồ du khách giàu có. Nhưng liệu điều đó có thực sự xảy ra?

Trong năm 2025, Mỹ đón 68,3 triệu lượt khách du lịch. Đây là mức giảm khoảng 6% so với năm 2024 và thấp hơn gần 15% so với kỷ lục năm 2018. Đối với toàn bộ nền kinh tế Mỹ, sự suy giảm này không quá đau đớn vì du lịch chỉ chiếm khoảng 3% GDP. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề, sức khỏe của ngành du lịch Mỹ lại mang tính sống còn.

Đại diện ngành khách sạn đã bắt đầu lên tiếng cảnh báo về tình trạng lượng đặt phòng thấp. Theo các báo cáo từ Forbes và The Independent, có tới 80% khách sạn cho biết lượng đặt phòng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, trong khi gần 70% cho rằng khách du lịch đang gặp phải các rào cản về quy định. Các đại diện ngành này cáo buộc FIFA đã đánh giá quá cao số lượng người tham dự sự kiện. Riêng tại Philadelphia, FIFA đã hủy đặt trước 2.000 phòng khách sạn mà không đưa ra lý do.

FIFA cho biết số vé bán ra đã vượt 5 triệu vé, cao hơn tổng số vé của World Cup 2018 và 2022 cộng lại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giải đấu lần này có số trận đấu và số đội tuyển tham dự nhiều hơn kỷ lục. Bản thân FIFA cũng thừa nhận rằng kỷ lục 3,5 triệu khán giả của World Cup 1994 có thể sẽ được phá vỡ hoặc cũng có thể không, bất chấp lượng vé bán ra kỷ lục.

Phân tích các kỳ World Cup trước đây cho thấy tỷ lệ cổ động viên quốc tế trong tổng số khán giả thường chiếm chưa tới một nửa số người có mặt trên khán đài. Điều này đồng nghĩa với việc tác động lên các doanh nghiệp toàn cầu có thể nhỏ hơn kỳ vọng, trong khi các doanh nghiệp địa phương lại được hưởng lợi nhiều hơn.

Ngoài ra, số vé bán ra trong các kỳ World Cup trước thường chỉ dao động trên dưới 3 triệu vé. Việc FIFA công bố doanh số vượt 5 triệu vé có thể mang đến một bất ngờ lớn, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực, về số lượng người hâm mộ thực sự tham dự.

Điều này không phải là quá bất ngờ. Du lịch tại Mỹ đang chịu áp lực từ hàng loạt xu hướng tiêu cực mang tính cấu trúc trong xã hội, chính phủ và nền kinh tế Mỹ, và điều đó chắc chắn sẽ phản ánh vào mức độ tham gia các sự kiện thể thao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khả năng gây thất vọng về lượng người tham dự (hoặc ngược lại), câu hỏi đặt ra không chỉ là World Cup tác động đến thị trường thông qua những kênh nào, mà còn là: liệu thị trường có thực sự phản ứng với những yếu tố đó hay không?

Các kênh tác động đến từng ngành

World Cup là một sự kiện đặc biệt với những hướng tác động khá rõ ràng đến từng ngành nghề. Việc giải đấu được tổ chức tại Mỹ càng làm tăng thêm tính đặc thù.

Hàng không: Bắc Mỹ nằm khá xa các trung tâm người hâm mộ bóng đá lớn ở châu Âu và Mỹ Latinh. Máy bay gần như là phương tiện bắt buộc để đến Mỹ, Canada và Mexico. Với quy mô khoảng 5 triệu vé, ngay cả tại một thị trường lớn như vậy, nhu cầu đi lại cũng sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, câu hỏi là liệu nhu cầu này có chuyển hóa thành lợi nhuận hay không, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu hàng không vẫn rất khó khăn.

Các công ty cho thuê xe: Các quốc gia Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ, phụ thuộc rất lớn vào phương tiện giao thông cá nhân. Điều này buộc người hâm mộ phải thuê xe để di chuyển. Những doanh nghiệp cho thuê xe rõ ràng là bên hưởng lợi, nhưng giống như các hãng hàng không, họ cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề: nợ cao, khách hàng cũng nợ nhiều và triển vọng chưa có dấu hiệu cải thiện.

Khách sạn: Một trong những yếu tố đầu tiên để đánh giá thành công của World Cup là công suất phòng khách sạn. Đây cũng là nơi có thể xuất hiện bất ngờ lớn nhất. Tuy nhiên, liệu điều đó có thực sự quan trọng? Các chuỗi khách sạn toàn cầu đúng như tên gọi của chúng - hoạt động trên toàn thế giới. World Cup chỉ diễn ra tại 16 thành phố, vì vậy dù thành công hay thất bại thì tác động đến kết quả kinh doanh của các tập đoàn này cũng không quá lớn. Đối với các khách sạn thuộc các REIT tập trung về mặt địa lý và đủ nhỏ để cảm nhận rõ tác động, thì những doanh nghiệp này lại có quy mô nhỏ, thanh khoản thấp và số lượng không nhiều.

Nhà cái cá cược: Một trong số ít các ngành, ngoài công nghệ và quốc phòng, đang đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng là ngành cá cược thể thao. Xu hướng này chủ yếu đến từ việc dỡ bỏ các quy định hạn chế tồn tại suốt nhiều thập kỷ và giải phóng nhu cầu bị dồn nén, chứ không hoàn toàn do các sự kiện thể thao. Tuy nhiên, việc tập trung rất nhiều trận cầu lớn trong một khoảng thời gian ngắn có thể tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp này.

Trang phục thể thao: Trong nhiều thập kỷ, World Cup luôn là cơ hội lớn để các hãng đồ thể thao quảng bá sản phẩm. Về lý thuyết, đây cũng là giai đoạn nhu cầu đối với các sản phẩm này tăng cao hơn. Tuy nhiên, lý thuyết thôi là chưa đủ để đưa ra kết luận có giá trị. Vậy dữ liệu cho thấy điều gì?

World Cup qua dữ liệu và dự báo

Trước khi đưa ra dự báo, cần nhìn lại các xu hướng và tiền lệ trong quá khứ. Dữ liệu lịch sử cho thấy khá rõ ràng rằng mối liên hệ giữa World Cup và diễn biến của các chỉ số chứng khoán lớn thường là không đáng kể.

Dựa trên diễn biến của chỉ số S&P 500 và chỉ số chính của quốc gia đăng cai, lợi suất trung bình trong thời gian diễn ra World Cup thường chỉ hơi tiêu cực. Điều đáng chú ý là trong khoảng 30 năm được khảo sát, các chỉ số chứng khoán lớn thường có xu hướng biến động tương đối thấp trong giai đoạn tháng 6 và tháng 7 - thời điểm World Cup diễn ra.

Để đánh giá khả năng xuất hiện bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực về quy mô World Cup và mức tiêu dùng đi kèm, trước tiên cần xác định: thị trường thực sự đang kỳ vọng điều gì?

FIFA đã công bố Mỹ, Canada và Mexico sẽ đồng đăng cai World Cup trong một hội nghị năm 2026. Liệu từ thời điểm đó đến nay đã có các đợt điều chỉnh tăng đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp liên quan trên thị trường chứng khoán hay chưa?

Đối với các hãng hàng không và công ty cho thuê xe, hiện không có dữ liệu định tính đủ mạnh để kết luận rằng thị trường thực sự kỳ vọng lợi nhuận của họ sẽ được cải thiện nhờ World Cup.

Tình hình có phần khác đối với các khách sạn. Một số tổ chức phân tích cho rằng các khách sạn Mỹ có thể ghi nhận doanh thu trên mỗi phòng khả dụng (RevPAR) tăng 1,7% so với cùng kỳ và tăng hơn 12% trong chính tháng diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nghiên cứu từ CoStar và Tourism Economics lại không hoàn toàn phù hợp với những tuyên bố từ các tập đoàn khách sạn như Hilton, vốn ngay từ tháng 2 đã dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ thấp hơn chứ không phải cao hơn kỳ vọng.

Các công ty đầu tư nhìn nhận World Cup là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp bán đồ thể thao. Theo Bernstein, Nike và Adidas có thể tăng thêm khoảng 4% doanh thu hàng năm. Reuters thì cho biết Adidas kỳ vọng nhận thêm khoảng 250 triệu euro đơn hàng nhờ World Cup. Goldman Sachs cũng đánh giá Puma là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi.

Hai nhóm doanh nghiệp trước đây không đóng vai trò quá lớn trong các kỳ World Cup nhưng có thể trở thành "lá bài tẩy" trên thị trường lần này là các nền tảng cho thuê ngắn hạn và các công ty cá cược.

Airbnb đã trở thành đối tác chính thức của FIFA, trong khi Deloitte dự báo sẽ có thêm khoảng 380.000 khách lưu trú nhờ World Cup. Bản thân Airbnb cho biết lượng tìm kiếm tại các thành phố đăng cai đã tăng 80%, điều này có thể mang lại lợi nhuận thực tế và đáng kể cao hơn kỳ vọng hiện tại - đặc biệt quan trọng đối với một công ty vốn đã gặp nhiều khó khăn về khả năng sinh lời trong vài quý gần đây.

Hai nhóm doanh nghiệp vốn không có vai trò quá nổi bật ở các kỳ World Cup trước nhưng có thể trở thành "quân bài bí mật" trên thị trường là các nền tảng cho thuê ngắn hạn và các nhà cái cá cược. Airbnb đã ký kết quan hệ đối tác chính thức với FIFA, còn Deloitte dự báo thêm khoảng 380.000 khách lưu trú nhờ World Cup. Airbnb cũng cho biết lượng tìm kiếm tại các thành phố đăng cai đã tăng 80%, điều này có thể tạo ra lợi nhuận thực tế vượt trên kỳ vọng hiện tại - đặc biệt quan trọng với một công ty đang gặp khó khăn về lợi nhuận trong những quý gần đây.

ABNB.US (D1)

Giá cổ phiếu của công ty đang nằm trong một kênh tích lũy thu hẹp kéo dài nhiều năm. Thị trường sắp phải đưa ra quyết định về xu hướng dài hạn của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh trong giai đoạn World Cup có thể đóng vai trò quyết định. Nguồn: xStation5.

Nhóm doanh nghiệp thứ hai là các nhà cái cá cược, đặc biệt là tại Mỹ. Tại sao?

Việc World Cup hỗ trợ mô hình kinh doanh của họ là điều khá hiển nhiên. Điều ít được chú ý hơn là hiện gần như không có cơ sở so sánh phù hợp, bởi trước đây các doanh nghiệp này hầu như không có mặt trên thị trường chứng khoán. Ngành cá cược thể thao và cờ bạc là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất nhờ làn sóng nới lỏng quy định của chính quyền Mỹ mới, và kết quả kinh doanh của các công ty này hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ lớn (dù cũng có thể không).

Một doanh nghiệp mà World Cup tại Mỹ có thể trở thành bước ngoặt là DraftKings. Đây là một trong những nhà cái hàng đầu tại Mỹ, nhưng tâm lý thị trường đối với cổ phiếu này vẫn còn khá dè dặt, một phần do định giá cao. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các số liệu tài chính thì không có nhiều lý do để bi quan. EPS riêng trong quý I/2026 đã tăng lên 0,2 USD, cao gấp hơn 5 lần dự báo. Với tăng trưởng doanh thu hai chữ số, biên lợi nhuận gộp khoảng 76% và đà tăng trưởng mạnh, thị trường có thể sớm bắt đầu tập trung nhiều hơn vào các điểm mạnh thay vì những rủi ro của công ty.

DKNG.US (D1)

Giá cổ phiếu đã giảm về vùng đáy của kênh tích lũy dài hạn, và việc bảo vệ thành công mức Fibonacci 78,6% có thể trở thành nền tảng để phe mua giành lại quyền kiểm soát. Nguồn: xStation5.

Tóm lại, mặc dù World Cup có quy mô rất lớn và tạo ra tác động thực sự đối với nền kinh tế, ngay cả đối với một quốc gia lớn như Mỹ, nhưng ảnh hưởng của sự kiện này lên thị trường tài chính nhìn chung vẫn sẽ khá hạn chế. Nhiều doanh nghiệp tưởng chừng sẽ hưởng lợi từ làn sóng người hâm mộ bóng đá đến Mỹ cũng có thể khiến nhà đầu tư thất vọng.

Tuy nhiên, việc hiểu rõ đặc điểm hoạt động và lợi thế cạnh tranh của một số doanh nghiệp hoặc các thị trường ngách cụ thể vẫn có thể giúp những nhà đầu tư thận trọng tìm kiếm được cơ hội sinh lời.

Kamil Szczepański

Financial Market Analyst XTB