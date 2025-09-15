CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo NFP cao hơn một chút so với dự kiến🗽
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 227k. Dự báo 220k. Trước đó 12k Bảng lương tư nhân: Thực tế 194k. Dự kiến...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu NFP Dữ liệu việc làm cuối cùng trước khi nhận...
Hôm nay, các nhà đầu tư sẽ nhận được báo cáo thị trường lao động tháng 11 của Hoa Kỳ vào lúc 20:30...
17:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu GDP: GDP Q3 (so với quý trước): Thực tế 0,4% QoQ; Dự báo 0,4% QoQ; Trước đó 0,4% QoQ; GDP...
Tin tức nổi bật về VinFast: Sau hơn 4 tháng đi ngang quanh vùng 3-4 USD/cổ phiếu, phiên ngày 04/12, cổ phiếu VFS.US...
Hôm qua, Bitcoin đã lập kỷ lục mới sau khi vượt mốc 100.000 USD. Tuy nhiên, vào cuối ngày, do áp lực bán...
Dữ liệu quan trọng nhất trong tuần này sẽ là báo cáo thị trường lao động Hoa Kỳ, dự kiến công bố lúc 20:30 giờ...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sau chuỗi ngày đi ngang quanh khu vực 2.635 - 2.655 USD/oz suốt từ đầu tuần này,...
14:00, Đức - Sản xuất công nghiệp tháng 10: Sản xuất công nghiệp của Đức: Thực tế -1,0% MoM; Dự báo 1,0% MoM; Trước đó...
Tiêu điểm 06/12 - BTC & Vàng "kill long short", Dầu "gãy" sau tin OPEC+. Bấm vào đường link dưới...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Giá vàng sáng nay đột ngột hồi phục tốc độ cực nhanh sau khi sập mạnh trước...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/12, chỉ số Dow Jones rớt 248.33 điểm xuống 44.765,71 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,18% còn 19.700,26...
Tồn kho khí đốt tự nhiên theo báo cáo của EIA: Thực tế -30 tỷ feet khối. Dự báo -36 tỷ feet khối. Trước đó...
Thị trường chứng khoán tăng nhẹ vào đầu phiên Chỉ số US500 phá vỡ mức cản quan trọng là 6100 điểm Chỉ số US100...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ: Thực tế 224 nghìn. Dự báo 215 nghìn. Trước đó 213 nghìn Số...
Số lượng nhân viên bị sa thải theo báo cáo của Challenger (tháng 11): Thực tế 57.727 nghìn. Trước đó 55.597...
Theo các nguồn tin của Reuters, tổ chức OPEC+ dự kiến sẽ dần dần dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm sản lượng dầu mỏ bắt đầu sau quý...
Pháp hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier bị...
Chỉ số DE40 tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ từ phiên ngày hôm qua và thiết lập mức đỉnh mới, phản ánh tâm...
