Mong đợi gì từ báo cáo thu nhập của ARM Holdings?
ARM Holdings (ARM.US) dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 sau khi Phố Wall đóng cửa phiên hôm nay. Báo...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Giá dầu đang phục hồi sau khi chạm mức đáy trong 2 tháng vào sáng hôm nay. Trước đó, giá dầu thô...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) mở phiên hôm nay với một khoảng gap giảm mạnh, lý do khiến cổ phiếu giảm mạnh là bởi một báo...
Các phương tiện truyền thông Nhật Bản, cụ thể là kênh TV Tokyo, đưa tin rằng Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu của Hoa Kỳ hôm nay lúc...
Phố Wall mở cửa giảm điểm. Mô hình vai đầu vai xuất hiện trên biểu đồ chỉ số US2000. Cổ phiếu Arista, Shopify, Reddit và...
Trong 13 tuần qua, các công ty niêm yết trên Phố Wall đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu của chính họ với...
Cổ phiếu Uber Technologies (UBER.US) đang giảm mạnh ngoài phiên hôm nay, với mức giảm 7% sau khi báo cáo thu nhập quý...
Đồng USD đang phục hồi mạnh mẽ trong phiên hôm nay, với mức tăng 0,16% và có thời điểm mức tăng còn vượt quá 0,20%....
Quyết định lãi suất của ngân hàng Riksbank Thụy Điển: Thực tế 3,75% (Dự báo 3,75%, Trước đó 4,00 %) Ngân...
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng và mọi sự chú ý của nhà đầu tư sẽ tập trung vào các phát...
13:00, Đức - Sản xuất công nghiệp tháng 3: So với cùng kỳ: Thực tế -3,35% YoY; Trước đó -5,16%...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới có phiên giao dịch thứ Ba điều chỉnh...
Kết phiên ngày 07/05, chỉ số Dow Jones nhích 0,08%, đánh dấu phiên tăng lần thứ 5 liên...
Giá ca cao đang tăng vọt gần 14% trong phiên hôm nay, có thể đây là mức tăng trong ngày lớn nhất từ trước...
Thành viên Fed Neel Kashkari vừa có một bài phát biểu về dữ liệu NFP được công bố gần đây nhất từ Hoa Kỳ...
Arista Networks là công ty lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mặc dù ở một phân khúc khác với...
Apple (AAPL.US) vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu sản phẩm máy tính bảng iPad mới. Cổ phiếu của công ty hôm nay đang...
Canada, Dữ liệu PMI Ivey tháng 4. Thực tế: 63,0. Dự kiến: 58,1. Trước đó: 57,5 Mặc dù dữ liệu thực tế cao...
