Biên bản cuộc họp tháng 11 của Fed vừa được công bố. Dưới đây là những nội dung quan trọng nhất được đưa ra trong quyết định vừa qua: Biên bản cho thấy các thành viên Fed tỏ ra thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, ủng hộ việc hạ lãi suất một cách "dần dần".

Nhiều thành viên cho rằng rủi ro suy thoái thị trường lao động thấp hơn so với tháng 9

Các doanh nghiệp khắt khe hơn trong việc tuyển dụng

Nhiều thành viên bày tỏ "sự không chắc chắn" xung quanh mức lãi suất trung lập

Các thành viên đang bàn bạc về việc giảm lãi suất qua đêm xuống mức thấp nhất của phạm vi quỹ liên bang. Cặp tiền EURUSD tăng nhẹ sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố. Nhìn chung, biên bản cung cấp cho chúng ta những cái nhìn tổng quát hơn về triển vọng chính sách tiền tệ sắp tới, cụ thể việc nới lỏng chính sách sẽ diễn ra với tần suất "chậm hơn" dự kiến trước đó. Nguồn: xStation

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