Lịch kinh tế: Dữ liệu PMI và ISM sản xuất của Hoa Kỳ
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Dữ liệu ISM sản xuất tháng 2 của Mỹ Dữ...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất trong vòng 1 tháng...
Kết phiên ngày 29/02, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,90% thiết lập cột mốc mới trong lịch sử sau khi nhóm cổ phiếu công...
Cổ phiếu C3.ai (AI.US) đã tăng hơn 24% trong phiên ngày hôm nay, sau khi công ty công bố kết quả tài chính...
eBay công bố báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2023 vào thứ Ba. Giá cổ phiếu...
Phiên hôm nay, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi hiệu suất vượt trội của Bitcoin. Trong...
Chỉ số chứng khoán Phố Wall tăng trưởng Nasdaq100 vượt qua mốc 18.000 điểm Đồng USD suy yếu Trái phiếu...
EIA Thay đổi tồn kho khí tự nhiên: Thực tế -96 bcf (Dự báo -86 bcf, trước đó -60 bcf) Cơ quan Thông...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 1: Thu nhập cá nhân: Thực tế 1,0% MoM;...
Dữ liệu lạm phát CPI sơ bộ tháng 2 của Đức được công bố hôm nay lúc 20:00 giờ VN. Các nhà phân tích...
Đồng USD đang tăng nhẹ trước khi công bố dữ liệu lạm phát PCE ngày hôm nay (20:30 giờ VN). S&P chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ...
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H4 Các nhà giao dịch ngắn và trung có thể sẽ...
Cặp tiền NZDJPY đang xảy ra biến động mạnh trong ngày hôm nay do sự tăng trưởng mạnh mẽ của đồng JPY và sự suy yếu của đồng NZD. Cặp...
Dữ liệu CPI flash tháng 2 của Tây Ban Nha được công bố hôm nay lúc 15:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
Giới thiệu: Vinfast là thương hiệu ô tô và xe máy điện được thành lập bởi Tập đoàn Vingroup vào...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên chiều nay ổn định Dữ liệu lạm phát từ Châu Âu và...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 1 của Đức được công bố hôm nay lúc 14:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến cho thấy...
Kết thúc phiên ngày 28/02, chỉ số S&P 500 lùi 0,17%, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,55%. Chỉ số Dow...
Cổ phiếu UnitedHealth Group (UNH.US) là cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất trong S&P 500 hôm nay, với mức giảm khoảng 5% sau khi Bloomberg...
