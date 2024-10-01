CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số sản xuất ISM của Hoa Kỳ thấp hơn một chút so với dự kiến

Chỉ số sản xuất ISM của Hoa Kỳ trong tháng 9: Thực tế 47,2. Dự kiến 47,5. Trước đó 47,2. Chỉ số giá: Thực tế 48,3. Dự kiến 53,5. Trước đó 54

Chỉ số đơn đặt hàng mới: Thực tế 46,1. Dự kiến 44,6

Chỉ số việc làm; Thực tế 43,9. Trước đó 46.

Chi tiêu xây dựng: Thực tế -0,1% MoM. Dự kiến 0,2% MoM. Trước đó -0,3% MoM Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy sự suy yếu rõ rệt trong lĩnh vực sản xuất, điều này hỗ trợ cho lập trường ôn hòa hiện tại của Fed, gây áp lực lên đồng USD.

