EURUSD giảm dưới đường xu hướng 📉Thành viên FED bình luận về chính sách tiền tệ Mỹ 💵
Đồng USD đang mạnh lên so với đồng EUR sau khi lạm phát của Mỹ cho thấy tốc độ giảm thấp hơn vào ngày hôm qua và...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Đồng USD đang mạnh lên so với đồng EUR sau khi lạm phát của Mỹ cho thấy tốc độ giảm thấp hơn vào ngày hôm qua và...
Dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh cho tháng 1 đã được công bố hôm nay lúc 7:00 sáng GMT (2:00 chiều VN)....
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Doanh số bán lẻ tháng 1 của Mỹ sẽ phát hành...
Các chỉ số Hoa Kỳ đã có một phiên giao dịch biến động vào ngày hôm qua với chỉ số CPI của Hoa Kỳ trong...
Chỉ số lạm phát Giá tiêu dùng toàn phần của Hoa Kỳ đã giảm tốc từ 6,5% xuống 6,4% trong tháng 1 (dự...
Chỉ số CPI tháng 1 cao hơn dự kiến từ Hoa Kỳ đã dẫn đến việc đồng USD mạnh lên và động thái này càng...
Hôm nay, Thomas Barkin, người đứng đầu Fed Richmond, và Lorie Logan, người đứng đầu Fed Dalls, đã bình luận về tình...
Bitcoin đang cố gắng ngăn chặn đà giảm ở mức 21,500 USD vào ngày hôm nay sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy...
Dầu Nga thông báo sẽ cắt giảm sản lượng 500 nghìn thùng/ngày bắt đầu từ tháng 3. Thông...
Tỷ lệ lạm phát hàng đêm ở Mỹ đã chậm lại trong tháng 7 xuống còn 6,4% trong tháng 1, từ mức 6,5% trong...
Coca-Cola (KO.US) đã báo cáo kết quả tài chính cho quý 4 năm 2022 vào hôm nay trước khi phiên...
Google đã thua trong cuộc chiến với ChatGPT? Sự ra mắt của ChatGPT đã làm chấn động thế giới công nghệ và đầu tư....
Dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến được công bố vào lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN). Lạm phát...
Cặp GBPUSD đã xóa hầu hết lợi nhuận lúc đầu khi các nhà đầu tư xem xét các số liệu mới nhất từ thị...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Dữ liệu lạm phát Giá tiêu dùng tháng 1 sẽ được...
Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 1,14%, Dow Jones tăng 1,11% và Nasdaq...
Iker Casillas, một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại, sẽ đảm nhiệm vai trò mới là đại sứ thương hiệu toàn...
Phiên giao dịch đầu tuần của Châu Âu đã kết thúc với tín hiệu tích cực, với các chỉ số chuẩn...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ