Bản tin ngày 01.10.2021
Các chỉ số Mỹ đã có một đợt lao dốc vào hôm qua, dẫn đầu là S&P500 đã kết thúc với tháng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán châu Âu xóa bỏ đà tăng lúc sáng DE30 thất bại trước mức Fibo 38.2% Volkswagen...
Các chỉ số thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo mạnh gần đây và chiến lược bắt đáy...
Tiền điện tử đã bắt được giá trong phiên giao dịch châu Á và cố gắng khởi động một động thái phục hồi....
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu lạm phát từ Ý, Đức và Pháp Thị...
Bất chấp sự phục hồi của thị trường châu Âu, các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn DE30 kiểm tra mức Fibo 38.2% gần khu vực 15,390 điểm Covestro...
Sau một cuộc bỏ phiếu kín, Fumio Kishida đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo Đảng Dân chủ...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Powell, Lagarde, Kuroda và Bailey sẽ tham gia diễn...
Các chỉ số của Mỹ hôm qua lao dốc trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng và lợi suất tăng. S&P 500 giảm 2,04%, Nasdaq...
Dầu đang có cơ hội di chuyển trong hôm nay. Dầu thô tăng qua đêm và Brent (OIL) đã kiểm tra mốc 80 USD/thùng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 9 của...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều - S&P 500 và Nasdaq giảm trong khi Russell...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 đầu hàng trước mức 15,700 điểm SPD có khả năng sẽ liên...
Các cuộc bầu cử ở Đức đã được diễn ra vào cuối tuần trước và kết quả cho thấy sự thay đổi quyền lực trong nền kinh tế...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Đơn đặt hàng lâu bền tháng 8 của Mỹ Thống...
