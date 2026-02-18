مايكل سايلور (Michael Saylor) و سترَاتيجي (Strategy): لماذا يراهنون بقوة على عملة البيتكوين؟

استكشف لماذا حوّل مايكل سايلور (Michael Saylor) و شركة سترَاتيجي (Strategy) أنفسهم إلى عملاق في عملة البيتكوين. أطروحة جريئة طويلة الأجل مشروحة بوضوح لكل مستثمر. تحليل حقيقي لمفهوم هودل (HODL)!

إذا استيقظت غدًا و اكتشفت أن النقد في حسابك البنكي أصبح يشتري لك أقل من كل شيء، هل ستلاحظ ذلك فورًا؟ مايكل سايلور (Michael Saylor) لاحظ — و قرر أن يفعل شيئًا متطرفًا حيال ذلك. بدلًا من الاكتفاء بالشكوى من التضخم أو التنويع بهدوء في بعض السندات و الأسهم القيادية، حوّل شركته فعليًا إلى نوع من خزينة عملة البيتكوين مدرجة في البورصة. بينما كان معظم الرؤساء التنفيذيين يحسّنون الهوامش و يطلقون برامج إعادة شراء الأسهم، كان سايلور يطرح سؤالًا مختلفًا تمامًا:

"ماذا لو لم تكن المخاطرة الحقيقية هي تقلب عملة البيتكوين… بل مشاهدة أموالك تذوب؟"

هكذا وصلنا إلى قصة مايكل سايلور (Michael Saylor) و سترَاتيجي (Strategy) (الشركة المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي (MicroStrategy)) — شركة برمجيات تحولت إلى واحدة من أكبر حاملي عملة البيتكوين من الشركات في العالم. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فهي مزيج مثير للاهتمام: جزء شركة تقنية، جزء وكيل لعملة البيتكوين، و جزء رهان كلي على مستقبل المال.

في هذا الدليل، سنفكك لماذا راهن سايلور بالميزانية العمومية على عملة البيتكوين، ما الذي يعنيه ذلك لسترَاتيجي (Strategy) كشركة تقوم بتجميع مئات الآلاف من عملات البيتكوين، و كيف يمكن للمستثمرين التفكير في خطوة جريئة و عالية القناعة كهذه دون فقدان النوم ليلًا. لا تحتاج أن تكون مهووساً بالعملات الرقمية أو خبيراً في وول ستريت (Wall Street) لتتابع معنا. إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل يهتم بالتضخم، قيمة المال، و الفرص غير المتكافئة، فهذا المقال مكتوب لك تحديدًا.

أهم النقاط

ستفهم من هو مايكل سايلور (Michael Saylor) و لماذا أصبحت شركته سترَاتيجي (Strategy) واحدة من أكثر الشركات عدوانية في شراء عملة البيتكوين، بدلًا من الاكتفاء بالاحتفاظ بالنقد.

كيف تطورت سترَاتيجي (Strategy) من شركة تقليدية لبرمجيات ذكاء الأعمال إلى ما يشبه "شركة تشغيل عملة البيتكوين"؟ ، تمزج بين نشاط تشغيلي و مركز ضخم في الأصول الرقمية.

يرى سايلور العملات الورقية كقطع ثلج تذوب ببطء، تعلّم كيف دفعه هذا التصور نحو عملة البيتكوين كاستراتيجية خزانة طويلة الأجل بدلًا من صفقة قصيرة المدى.

اكتشف كيف يمكن للمستثمرين الحصول على تعرض لهذه الأطروحة — سواء عبر أسهم الشركة، أو عملة البيتكوين نفسها، أو أدوات مالية أخرى — و كيف يبدو ذلك عمليًا.

سنستعرض المخاطر والمكافآت الرئيسية لهذا النهج، من تقلبات الأسعار الحادة و غموض الديون إلى احتمالية المكاسب الناتجة عن التحول النقدي المبكر.

في النهاية، ستكون قادرًا على النظر إلى استراتيجية عملة البيتكوين لدى مايكل سايلور (Michael Saylor) بعقلية مستثمر طويل الأجل ، بدلًا من مجرد التفاعل مع العناوين أو الضجة.

حسنًا… لكن ما هي سترَاتيجي (Strategy)، و لماذا أصبحت فجأة رمزًا لاستثمار الشركات في عملة البيتكوين؟ لنشرح ذلك بوضوح و بطريقة تشبه حديثنا على فنجان قهوة — لا قراءة كتاب مالي مغبر.

ما هي سترَاتيجي (Strategy) (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي (MicroStrategy))؟

إذا عدت بضع سنوات إلى الوراء، كانت سترَاتيجي (Strategy) (المعروفة آنذاك باسم مايكروستراتيجي (MicroStrategy)) شركة تقليدية لبرمجيات ذكاء الأعمال. تخيل لوحات تحكم، تحليلات بيانات، أدوات مؤسسية — النوع من البرمجيات الذي يساعد الفرق الكبيرة على اتخاذ قرارات باستخدام بيانات فورية بدل التخمين. كانت شركة محترمة و مستقرة، لكن النمو لم يكن يتسارع. و بصراحة… كان الأمر مملًا قليلًا.

ثم قام مايكل سايلور (Michael Saylor) بتمزيق النص بالكامل تقريبًا. ليس لأن النشاط الأساسي فشل تمامًا — لم يفعل. بل لأنه رأى عاصفة أكبر تتشكل:

ارتفاع التضخم

طباعة الأموال على نطاق صناعي

تراجع العوائد الحقيقية

و التآكل البطيء للقوة الشرائية

نظر سايلور إلى كومة النقد في شركته وفكر:

"إذا واصلنا الاحتفاظ بالدولارات، فنحن ندير استراتيجية خزانة كقطعة ثلج تذوب."

عندها تحولت سترَاتيجي (Strategy) من شركة تقنية حذرة و غنية بالنقد إلى وكيل متداول علنًا للتعرض طويل الأجل لعملة البيتكوين. اليوم، يسمي بعض المستثمرين سهم سترَاتيجي (Strategy) (سهم MSTR) حرفيًا "عملة البيتكوين مع فريق إدارة". و صف ليس بعيدًا عن الحقيقة.

كيف تنسجم سترَاتيجي (Strategy) مع مشهد الاستثمار اليوم؟

لتفهم دورها اليوم، تخيل ثلاث دوائر متداخلة:

الدائرة 1: شركة برمجيات

لا تزال تبيع أدوات التحليلات و تولد إيرادات، لكنها لم تعد تعمل كشركة تقنية "عادية"، و تعاني من خسائر تشغيلية.

الدائرة 2: خزينة ضخمة من عملة البيتكوين

مليارات الدولارات من البيتكوين في الميزانية العمومية و نموذج أعمال موجه نحو البيتكوين. تم الشراء بقوة. وتم الاحتفاظ بلا تردد.

الدائرة 3: وسيلة متداولة علنًا للتعرض طويل الأجل لعملة البيتكوين

بالنسبة لبعض المستثمرين، شراء أسهم سترَاتيجي (Strategy) أسهل (أو أكثر راحة) من شراء عملة البيتكوين مباشرة.

بالنسبة لآخرين، هو رهان شبيه بالرافعة المالية على دورات عملة البيتكوين. و للبعض، هو ببساطة استثمار في رؤية مايكل سايلور (Michael Saylor).

اجمع الدوائر الثلاث و ستحصل على شيء غير معتاد: نموذج أعمال هجين لا يكاد يوجد له مثيل في السوق.

تخيل هذا المشهد: كيف يبدو الاستثمار في سترَاتيجي (Strategy) فعليًا؟

دعنا نرسم صورة.

تخيل هذا:

أنت مستثمر طويل الأجل. تؤمن بعملة البيتكوين، لكنك لا تريد التعامل مع عبارات الاسترداد (seed phrases)، أو المحافظ الصلبة، أو لحظة الذعر حين تتساءل إن كنت قد كتبت كلمات الاسترداد بشكل صحيح… أو إن كان طفلك قد خطّ فوقها بأقلام التلوين. بدلًا من ذلك، تشتري أسهم سترَاتيجي (Strategy) — سهم عادي في حساب الوساطة الخاص بك. أنت تحتفظ بشكل غير مباشر بسلة تشمل:

شركة البرمجيات، التي تولد إيرادات لكنها تسجل خسائر تشغيلية

مليارات من عملة البيتكوين

قناعة سايلور (Saylor) الثابتة، و لكن أيضًا كومة ديون متزايدة مرتبطة بحيازات البيتكوين

قارن ذلك بشراء عملة البيتكوين مباشرة عبر منصة تداول عملات رقمية. نكهة مختلفة. مخاطرة مختلفة. لكن الأطروحة الأساسية واحدة.

ما الذي أطلق التحول؟

إليك النسخة المختصرة (النسخة الطويلة تحتاج كتابًا صوتيًا كاملًا):

في عام 2020، مع انفجار حزم التحفيز و بلوغ الغموض العالمي ذروته، قرر سايلور أن الاحتفاظ بالنقد لم يعد استراتيجية خزانة آمنة. استنزاف القوة الشرائية كان بطيئًا جدًا بحيث لا يشعر به معظم المستثمرين يوميًا…

… لكن سايلور كان يشعر به كل يوم.

و هكذا بدأ بشراء عملة البيتكوين بقوة — ملايين في البداية، ثم مليارات. ليس كمضاربة. ليس كصفقة قصيرة الأجل.

بل كتصريح: "النقد يحتضر. عملة البيتكوين هي قارب النجاة."

هنا أيضًا يظهر مصطلح "توقعات مايكل سايلور للبيتكوين". هو لا يصفها كتوقعات — بل كحتميات كليّة:

الندرة تتغلب على التضخم

المال السليم يتفوق على المال الذائب

المفكرون على المدى الطويل يتفوقون على متداولي الذعر قصيري الأجل

سواء اتفقت أم لا، لا يمكنك إنكار هذا: إنها واحدة من أجرأ الاستراتيجيات المؤسساتية في التاريخ المالي الحديث.

كيف تستثمر في سترَاتيجي (Strategy)؟

هناك ثلاث طرق عامة يمكن أن يتصرف بها شخص ما بناءً على هذه الأطروحة:

1. شراء سهم سترَاتيجي (Strategy) (سهم MSTR)

بالنسبة لبعض المستثمرين، هي أبسط طريقة للحصول على التعرض. أنت فعليًا تشتري:

تعرضًا لعملة البيتكوين

شركة برمجيات صغيرة

استراتيجية تنفيذ طويلة الأجل بقيادة سايلور

يتحرك مثل عملة البيتكوين… لكن بشكل أكثر حدة. أحيانًا مكاسب أكبر، وأحيانًا تقلبات أعنف

2. التداول أو الاستثمار مباشرة في عملة البيتكوين

امتلك الأصل الرقمي. احتفظ به طويلًا. استخدم تخزينًا آمنًا. هذا يتجنب مخاطر الشركات لكنه يضيف مسؤولية الحفظ الشخصي.

3. استخدام المشتقات أو عقود الفرق (CFDs) (للمتداولين فقط)

يفضل بعض الأشخاص مراكز قصيرة الأجل بدل الاستثمار طويل الأجل. تخيل استخدام رافعة مالية عالية الخطورة للتداول على تحركات سعر عملة البيتكوين دون امتلاكها. التداول بعقود الفرق (CFDs) على أسهم MSTR أكثر خطورة وقد يؤدي إلى خسائر رأسمالية كبيرة بسبب التقلبات العالية.

مخاطر و مكافآت الاستثمار في سترَاتيجي (Strategy) (نظرة سريعة)

ستحصل على تحليل أعمق في المرحلة 3، لكن إليك لمحة:

المكافآت: صعود عملة البيتكوين، تحوط كلي، نموذج أعمال فريد، قيادة ذات قناعة قوية

المخاطر: التقلبات، التغيرات التنظيمية، هيكل رأس المال، الارتباط بدورات عملة البيتكوين

سهم MSTR يشبه أفعوانية — من النوع المثير حيث إما أن ترفع يديك و تستمتع بالرحلة… أو تقسم أنك لن تعيد التجربة مرة أخرى.

رؤية سترَاتيجي (Strategy) لعملة البيتكوين: هل تستحق المخاطرة؟

إذا أزلت الضجيج، الميمات، و دراما تويتر (Twitter)، ستجد أن أطروحة سايلور بسيطة بشكل مدهش:

"العملات الورقية تتآكل. عملة البيتكوين ترتفع قيمتها."

هو لا يتحدث عن الغد. بل عن عقود. و لهذا ينجذب المستثمرون طويلي الأجل إلى هذه القصة.

1. تحوط ضد التآكل النقدي

التضخم لا يوجه لك لكمة في الوجه — بل يسرق قوتك الشرائية ببطء و أنت نائم. شاهد سايلور تريليونات تُصنع من لا شيء و أدرك:

إذا ترك مليارات نقدًا، فإن قيمتها الحقيقية ستتلاشى تدريجيًا.

عملة البيتكوين، في نظره، هي الترياق:

عرض ثابت

إصدار يمكن التنبؤ به

لامركزية

مقاومة للتضخم

إذا كان المال الورقي رملًا يتسرب بين الأصابع، فعملة البيتكوين لوح من الغرانيت.

2. تعرض مبكر لـ "الذهب الرقمي"

سترَاتيجي (Strategy) لا تشتري عملة البيتكوين فقط — بل تقوم بتجميعها باتساق يكاد يكون دينيًا.

بالنسبة للمستثمرين طويلي الأجل، يصنع ذلك ما يشبه خزينة بيتكوين مدرجة علنًا مع:

حوكمة مؤسساتية

بيانات مالية مدققة

هيكل سوق منظم

بعض الناس يريدون صعود عملة البيتكوين دون قلق المحافظ الخاصة. سهم سترَاتيجي (Strategy) يمنحهم ذلك.

3. رافعة دون رافعة تقليدية

تحتفظ سترَاتيجي (Strategy) بنشاط برمجي و مليارات من عملة البيتكوين. يميل سهمها إلى التحرك أكثر من عملة البيتكوين نفسها خلال موجات الصعود الكبيرة. على الجانب الآخر، يمكن لأسهم MSTR أن تنخفض بشكل أكبر بكثير عندما تهبط عملة البيتكوين.

فهم علاوة صافي قيمة الأصول السوقية (mNAV) في سترَاتيجيMSTR

قبل أن تحكم على تقييم سترَاتيجي (Strategy)، عليك فهم مفهوم غريب لكنه حاسم: علاوة صافي قيمة الأصول السوقية ( mNAV)

بالنسبة لشركة مثل سترَاتيجي (Strategy)، التي تحتفظ بمليارات من عملة البيتكوين و نشاط برمجي بطيء و خاسر، يصبح صافي قيمة الأصول السوقية (mNAV) أحد أهم الأرقام التي يجب مراقبتها.

فكر في (mNAV) كالقيمة الصافية "الحقيقية" للشركة بعد تعديلها بعملة البيتكوين… و العلاوة هي مقدار ما يكون المستثمرون مستعدين لدفعه فوق تلك القيمة.

في بعض الأيام يبدو الأمر عقلانيًا. و في أيام أخرى يبدو كميم (meme). لكن في كلتا الحالتين، يؤثر ذلك على أسهم سترَاتيجي (Strategy) — بشكل كبير.

لنشرح الأمر ببساطة.

المصدر:أبحاث XTB ، بلومبرغ فاينانس إل.بي. (Bloomberg Finance L.P.) (البيانات حتى 17 نوفمبر 2025)

ما هو صافي قيمة الأصول السوقية لشركة ستراتيجي (Strategy)؟

يجيب صافي قيمة الأصول السوقية على سؤال كبير واحد:

"إذا باعت ستراتيجي (Strategy) عملة البيتكوين الخاصة بها اليوم، وسددت ديونها، وتم توزيع المتبقي على المساهمين، فكم ستكون القيمة النظرية لكل سهم؟"

يشمل ذلك:

جميع حيازات عملة البيتكوين

ناقص الديون (السندات القابلة للتحويل، إصدارات السندات، القروض)

زائد/ ناقص قيمة النشاط الأساسي (صغيرة لكنها ليست صفرية)

مقسومة على إجمالي الأسهم القائمة

يمنحك هذا تقديرًا لـ "القيمة العادلة": صافي قيمة الأصول السوقية لكل سهم. ثم يتدخل الواقع… و يتداول السهم أعلى أو أدنى بكثير من هذا الرقم.

لماذا توجد علاوة على صافي قيمة الأصول السوقية أصلًا؟

نظريًا، يجب أن تتداول الأسهم بالقرب من صافي قيمة أصولها. عمليًا، ليس مع ستراتيجي (Strategy). إليك لماذا يدفع المستثمرون علاوة:

1. لأنهم يشترون تجميع عملة البيتكوين المستقبلي

سايلور (Saylor) لا يكتفي بالاحتفاظ بعملة البيتكوين — بل يواصل شراءها. هذا يخلق تأثير العجلة الدوارة:

كلما دفع المستثمرون علاوة أعلى، استطاعت ستراتيجي (Strategy) جمع رأس مال أكبر، و شراء المزيد من عملة البيتكوين.

إنها كآلة لاقتناء عملة البيتكوين تصبح أقوى مع تزايد التفاؤل.

2. لأن المستثمرين يرون ستراتيجي (Strategy) كأنها "بيتكوين برافعة مالية"

غالبًا ما يتحرك سهم ستراتيجي (Strategy) مثل عملة البيتكوين… لكن بشكل أكثر تطرفًا.

ترتفع عملة البيتكوين +10% ← قد يرتفع سهم MSTR بنسبة +15%

تنخفض عملة البيتكوين −15% ← قد ينخفض سهم MSTR بنسبة −20%

هذا التضخيم يجعل سهم MSTR جذابًا في الأسواق الصاعدة، حتى لو أشار صافي قيمة الأصول السوقية إلى أن السهم "مبالغ في تقييمه".

3. لأن المستثمرين المؤسسيين يفضلون الأسهم على العملات الرقمية المباشرة

صناديق التقاعد، مديرو الأصول المحافظون، و المؤسسات الكبرى غالبًا لا يمكنهم شراء العملات الرقمية مباشرة. لكن يمكنهم شراء سهم مدرج في ناسداك (NASDAQ). لذا بدلًا من شراء عملة البيتكوين، يشترون وكيلًا لشركة عامة. مع ذلك، تذكر أن الخيارات أصبحت أوسع بعد إطلاق صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يؤثر على حجم علاوة صافي قيمة الأصول السوقية لسهم MSTR.

كيف تؤثر علاوة صافي قيمة الأصول السوقية على صافي ثروة ستراتيجي (Strategy)؟

هنا يصبح الأمر مثيرًا — فالعلاوة لا تحرك سعر السهم فقط؛ بل تؤثر فعليًا على قدرة ستراتيجي (Strategy) على تجميع المزيد من عملة البيتكوين، ما يعيد تشكيل مصيرها طويل الأجل.

1. علاوة = رأس مال أرخص = المزيد من عملة البيتكوين

إذا تم تداول ستراتيجي (Strategy) بعلاوة 40–80% فوق صافي قيمة الأصول السوقية (لقد حدث ذلك مرات عديدة)، يمكنها إصدار:

أسهم جديدة

ديون قابلة للتحويل جديدة

أو جمع نقد بتكلفة منخفضة

ثم شراء المزيد من عملة البيتكوين بذلك. هذا يعني أن العلاوة تسمح لسترَاتيجي (Strategy) بتجاوز أداء ميزانيتها العمومية نفسها. إنها هندسة مالية — نسخة عملة البيتكوين.

2. العلاوة تعزز استراتيجية سايلور

علاوة مرتفعة = تأكيد على صحة رؤية سايلور

علاوة مرتفعة = ثقة أكبر من المستثمرين في الأطروحة

علاوة مرتفعة = تكلفة رأس مال أقل ← تجميع المزيد من عملة البيتكوين

إنها عجلة دوارة، لكنها أيضًا سيف ذو حدين.

3. العلاوة قد تضخم "تصور صافي ثروة" الشركة

أحيانًا يعامل المستثمرون ستراتيجي (Strategy) كما لو أنها تمتلك عملة بيتكوين أكثر مما تمتلك فعليًا.

تصبح القصة أكبر من الاحتياطيات.

قيمة السرد + حيازات عملة البيتكوين = القيمة المتصورة الإجمالية.

يجعل هذا سعر السهم يعكس:

عملة البيتكوين الفعلية

عملة البيتكوين المستقبلية

سمعة سايلور

الضجة السوقية

الاتجاهات الكلية

كلها مكدسة فوق بعضها البعض.

متى تصبح علاوة صافي قيمة الأصول السوقية خطرًا؟

لنكن واقعيين — لأن المستثمرين طويلي الأجل يحتاجون الصورة كاملة.

1. تتقلص العلاوة بسرعة أثناء تراجعات عملة البيتكوين

إذا انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 20%، فقد ينخفض سهم MSTR بنسبة 35–40%.

و قد تنهار العلاوة من 70% إلى 5% خلال أسبوع.

هذا يسحق قيمة المساهمين حتى لو كان أداء عملة البيتكوين نفسها "طبيعيًا".

2. تضخّم الديون التقلبات

إنّ كومة ديون ستراتيجي (Strategy) المتنامية تعني أن الشركة تعتمد على:

سعر سهم مرتفع

ثقة عالية

إعادة تمويل سهلة

إذا بقيت علاوة صافي قيمة الأصول السوقية منخفضة لفترة طويلة، فإن عجلة عملة البيتكوين الدوارة تتباطأ.

3. نشاط البرمجيات لم يعد يعوض الجانب السلبي

كان نشاط ستراتيجي (Strategy) الأصلي يعمل يومًا ما كعامل استقرار.

اليوم:

الإيرادات موجودة

لكن الأرباح غير موجودة

الخسائر التشغيلية مستمرة

النشاط لا ينمو بالسرعة الكافية لمعادلة تقلبات عملة البيتكوين

لذلك تصبح علاوة صافي قيمة الأصول السوقية القوة الجاذبية المركزية خلف التقييم.

تخيل هذا المشهد: كيف يبدو الاستثمار في ستراتيجي (Strategy) حقًا

تخيل هذا. أنت مستثمر طويل الأجل. تحب عملة البيتكوين — لكنك إنسان أيضًا.

لا تريد حفظ عبارات الاسترداد عن ظهر قلب.

لا تريد فحص محفظتك الصلبة كل ستة أشهر للتأكد من أنها لم تتعطل.

لا تريد أن يظن كلبك أن ورقة الاسترداد لعبة للمضغ.

بدلًا من ذلك، تشتري أسهم ستراتيجي (Strategy) — سهم عادي في حساب وساطة عادي.

داخل هذه الأسهم، أنت تمتلك الآن:

شركة برمجيات حقيقية تولد إيرادات لكنها تسجل خسائر تشغيلية

مليارات من عملة البيتكوين محفوظة في تخزين بارد

قناعة سايلور الراسخة… و كومة ديونه المتزايدة لتمويل الاستراتيجية

يبدو الأمر بسيطًا على السطح. لكن في العمق، هو محرك مالي معقد يعمل بالإيمان، الرافعة المالية، الهيكل المؤسساتي، و دورات عملة البيتكوين غير المتوقعة. مقارنة بشراء عملة البيتكوين مباشرة عبر منصة تداول عملات رقمية؟ نفس الأطروحة. نكهة مختلفة، مخاطر مختلفة، و أحيانًا ضربة أقوى.

آلة ديون ستراتيجي (Strategy): رافعة ذكية أم مقامرة خطيرة؟

إذا سبق لك مشاهدة مايكل سايلور (Michael Saylor) و هو يتحدث عن تخصيص رأس المال، فأنت تعلم أنه لا يفكر كرئيس تنفيذي تقليدي.

معظم التنفيذيين يستخدمون الديون بحذر — قليل هنا، قليل هناك، عادة لإعادة شراء الأسهم أو الاستحواذات.

سايلور؟ يستخدم الديون كسلاح لتجميع المزيد من عملة البيتكوين.

في عالمه، الدين ليس عبئًا. إنه محرك لاقتناء عملة البيتكوين. و على المستثمرين أن يفهموا مدى قوة — و خطورة — هذا المحرك. لنفصل الأمر بالحقائق و المنطق.

كيف تستخدم ستراتيجي (Strategy) الديون لشراء عملة البيتكوين؟

منذ عام 2020، قامت ستراتيجي (Strategy) (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي (MicroStrategy)) مرارًا بجمع رأس المال من خلال:

سندات قابلة للتحويل

سندات أولية

عروض خاصة

جولات تمويل مؤسساتية

نادراً ما تذهب الأموال إلى تطوير البرمجيات أو الاستحواذات. بل تذهب إلى عملة البيتكوين — فورًا، بقوة، و بنية طويلة الأجل. عمليًا، يبدو الأمر كالتالي:

1. تصدر ستراتيجي (Strategy) ديونًا بأسعار فائدة منخفضة (تاريخيًا بين 5–7% أو أقل).

2. يشتري المستثمرون السندات لأنهم يريدون التعرض لاستراتيجية سايلور في عملة البيتكوين.

3. تستخدم ستراتيجي (Strategy) العائدات لشراء مليارات من عملة البيتكوين، موسعة خزنتها. على سبيل المثال، حتى 4 ديسمبر 2025، تمتلك ستراتيجي حوالي 650,000 عملة بيتكوين بمتوسط تكلفة يقارب 67,000 دولار لكل عملة (حوالي 43.5 مليار دولار).

4. تصبح الشركة أكثر ارتباطًا بالمسار طويل الأجل لعملة البيتكوين.

إنه واضح، بسيط… و جريء للغاية. تخيله كأنك تأخذ رهنًا عقاريًا لشراء أصل نادر تعتقد أنه سيرتفع إلى الأبد. لكن الرهن بالمليارات. و الأصل هو عملة البيتكوين. حتى منتصف عام 2025، بلغ إجمالي ديون ستراتيجي حوالي 8.21 مليار دولار.

الإمكانات: لماذا قد تكون استراتيجية ديون سايلور عبقرية؟

1. إذا ارتفعت عملة البيتكوين، يصبح الدين شبه غير مهم.

تخيل أنك تقترض مليار دولار بفائدة 6% ويزداد الأصل الذي اشتريته بنسبة 40% أو 60% أو 200%. تصبح المعادلة قوية بشكل مذهل. ارتفاع عملة البيتكوين = تراجع وزن الدين مقارنة بالحيازات.

2. الديون القابلة للتحويل يمكن أن تكون رخيصة جدًا.

بعض الإصدارات السابقة كانت ذات كوبونات منخفضة جدًا لأن المستثمرين كانوا يشترون خيار الارتفاع في حقوق الملكية. جعل هذا تكلفة رأس المال منخفضة بشكل شبه "رافعة مجانية".

3. ارتفاع سعر عملة البيتكوين يقوي الميزانية العمومية بالكامل.

عندما ترتفع عملة البيتكوين (BTC)، ترتفع القيمة الدفترية لسترَاتيجي، يرتفع صافي قيمة الأصول السوقية، تتوسع علاوة السهم، ترتفع الأسهم، و تصبح جولات التمويل الجديدة أرخص… و تتكرر الدورة. تصبح عجلة بيتكوين دوارة مدفوعة بديون رخيصة و تفاؤل السوق.

4. تسرّع التجميع بما يتجاوز ما تسمح به التدفقات النقدية.

نشاط البرمجيات لدى ستراتيجي يولد إيرادات، نعم. أرباح؟ ليس باستمرار. نقد كافٍ لشراء مليارات من عملة البيتكوين؟ بالتأكيد لا. الدين هو ما حوّل ستراتيجي إلى أحد أكبر حاملي عملة البيتكوين من الشركات. في بيئة صعود عملة البيتكوين، يبدو ذلك رؤية مستقبلية.

المخاطر: ماذا يحدث إذا لم ترتفع عملة البيتكوين؟

لنكن صريحين بشدة — لأن المستثمرين طويلي الأجل يحتاجون الصدق، لا التقديس.

1. الدين لا يهتم بأطروحتك. المدفوعات تبقى كما هي.

الفائدة مستحقة سواء كانت عملة البيتكوين عند 20,000 دولار أو 200,000 دولار. إذا توقفت عملة البيتكوين أو انهارت، يصبح الدين أثقل. و هذا يضغط الهوامش و يخلق ضغطًا على الميزانية العمومية.

2. تصبح إعادة التمويل أصعب في الأسواق السيئة.

إذا انخفضت عملة البيتكوين بشدة، فقد ينخفض سهم ستراتيجي أكثر. في تلك اللحظة:

ترتفع تكاليف إعادة التمويل

تصبح الديون الجديدة أكثر تكلفة

يطالب المستثمرون بعائدات أعلى

تصبح السندات القابلة للتحويل أقل جاذبية

3. النشاط التشغيلي لا يغطي الالتزامات.

الحقيقة: نشاط البرمجيات لا ينمو بالسرعة الكافية ليكون شبكة أمان. إذا كان أداء عملة البيتكوين ضعيفًا لعدة سنوات:

إيرادات البرمجيات ≠ غير كافية

الخسائر التشغيلية مستمرة

تكاليف الدين تتراكم

4. الرافعة تضخم الخسائر بقدر ما تضخم المكاسب.

إذا انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 50%، فقد ينخفض سهم ستراتيجي بنسبة 60–80%. مع وجود الدين فوق ذلك، يصبح الجانب السلبي أسيًا. الرافعة مثل التوابل: قليل منها يجعل الوجبة مثيرة، و الكثير منها يحرق فمك.

5. قد تشدد وكالات التصنيف و الجهات التنظيمية الضغط.

الميزانيات العمومية المثقلة بالديون تجذب الانتباه. إذا استمرت تقلبات عملة البيتكوين، قد يرتفع خطر الائتمان — ما يؤثر على تكاليف الاقتراض و جولات التمويل المستقبلية.

السؤال الحقيقي للمستثمرين

عندما تستثمر في أسهم ستراتيجي (Strategy) (سهم MSTR)، فأنت لا تشتري فقط تعرضًا لعملة البيتكوين. أنت تشتري تعرضًا لعملة البيتكوين برافعة ديون، داخل هيكل مؤسسي، مدفوع بأطروحة واحدة:

"عملة البيتكوين ستتفوق على تكلفة رأس المال عبر عقود."

إذا كانت هذه الأطروحة صحيحة، تصبح استراتيجية ديون ستراتيجي واحدة من أعظم قرارات تخصيص رأس المال المؤسسية في القرن. و إذا كانت خاطئة… تتحول الرافعة من أجنحة إلى عبء.

إذًا… هل هي عبقرية أم جنون؟

يعتمد الأمر بالكامل على نظرتك. إذا كنت تعتقد أن عملة البيتكوين:

أقل من قيمتها الحقيقية بعشرة أضعاف

الأساس النقدي المستقبلي

آلة تراكم لعقود طويلة

… فإن استراتيجية ديون ستراتيجي تبدو عبقرية. إذا كنت تعتقد أن عملة البيتكوين ستتوقف أو تتلاشى، فالدين يبدو كقنبلة موقوتة. هذه هي الحقيقة الناضجة و الصريحة. الحقيقة أن ستراتيجي تصبح معتمدة بالكامل على ارتفاع عملة البيتكوين طويل الأجل. تذكر أن أسواق الدين يمكن أن تصبح باردة قاسية في أسوأ توقيت ممكن.

المطبات الكبيرة التي لا يخبرك بها أحد

لنكن صادقين. هذه الاستراتيجية ليست للجميع — و بالتأكيد ليست للمستثمرين قصيري الأجل.

1. تقلبات تختبر أعصاب أي شخص

إذا عطست عملة البيتكوين، يصاب سهم ستراتيجي بالزكام. ليس من غير المعتاد أن يتحرك سهم MSTR:

+15% في يوم

−12% في اليوم التالي

+30% في الأسبوع التالي

إذا كان معدل نبضك يرتفع عندما تنخفض محفظتك 20% في فترة بعد الظهر، فهذا ليس ملعبك.

2. مفاجآت تنظيمية

تنظيم العملات الرقمية يتغير أسرع من ذوق طفلي في الوجبات الخفيفة. قواعد جديدة يمكن أن تحرك سوق عملة البيتكوين بين عشية و ضحاها — و تتبعه ستراتيجي.

3. القناعة العالية سلاح ذو حدين

سايلور لا "يختبر الماء بقدمه" — بل يقفز قفزة مدفعية. القناعة الضخمة قد تولد عوائد ضخمة… أو تراجعات ضخمة.

إذا كنت من النوع الذي يقرأ العناوين فقط، فستبيع بذعر في أسوأ وقت.

4. الشركة + عملة البيتكوين = تعرض مزدوج

لا تزال ستراتيجي شركة حقيقية. لديها:

ديون

عمليات تشغيل

منافسة

و حتى دورات منتجات

لكن لا تتوهم و تذكر أن سهم MSTR أصبح في الأساس حيازة لعملة البيتكوين. أنت تراهن على قدرة ستراتيجي طويلة الأجل على العمل أثناء حمل كميات ضخمة من عملة البيتكوين. نشاط البرمجيات التشغيلي صغير جدًا مقارنة بكومة البيتكوين لدى الشركة، ما يجعله أقل تأثيرًا بكثير.

لمن قد تكون ستراتيجي مناسبة؟

هنا يحتاج المستثمرون طويلي الأجل إلى الصدق — لا الضجيج.

مناسبة لـ:

مفكرين صبورين و طويلي الأجل

أشخاص يفهمون الأطروحة الكلية لعملة البيتكوين

مستثمرين يبحثون عن صعود غير متماثل

من يريد تعرضًا لعملة البيتكوين مع شفافية مؤسسية

المؤمنين باستراتيجية سايلور بعيدة المدى

غير مثالية لـ:

من يذعرون عند انخفاض بنسبة 50% أو أكثر

متداولين قصيري الأجل يبحثون عن الاستقرار

مستثمرين يحتاجون توزيعات أرباح متوقعة

أي شخص لديه حساسية شديدة من التقلبات

متى تفكر فيها (و متى تتجنبها)

فكر في الأمر كأنك تواعد مؤسس شركة ناشئة — مليء بالوعود، الطاقة، و الأفكار الجامحة…

و أزمات وجودية عشوائية عند الساعة الثانية صباحًا.

فكّر في ستراتيجي عندما:

تبني محفظة طويلة الأجل

تؤمن بعملة البيتكوين كأصل متعدد العقود

تريد صعودًا محتملًا أقوى من عملة البيتكوين وحدها

تفهم أن التقلب ليس عيبًا — بل ثمن الدخول

تجنب ستراتيجي عندما:

لا تستطيع تحمل تقلبات كبيرة في المحفظة

تستثمر أموالًا قد تحتاجها قريبًا

لا تفهم أساسيات عملة البيتكوين

تفضل شركات مستقرة و قابلة للتنبؤ

سهم ستراتيجي ليس علاقة عابرة — بل علاقة طويلة الأجل مع التقلب و عدم التماثل.

ملخص

لنبتعد قليلًا. عندما تزيل كل الضجيج، الجدالات، الميمات، و الحديث الكلي، تصبح الفكرة الأساسية وراء نهج مايكل سايلور (Michael Saylor) و سترَاتيجي واضحة بشكل لافت:

حولت ستراتيجي ميزانيتها العمومية إلى محرك طويل الأجل لعملة البيتكوين لأن سايلور يعتقد أن العملات الورقية تفقد قيمتها هيكليًا بمرور الوقت.

لا تزال الشركة تدير نشاط برمجيات صغيرًا، لكن التركيز منصب على تجميع حيازات عملة البيتكوين — و هي أكبر حائز مؤسسي لعملة البيتكوين في العالم.

يوفر سهم ستراتيجي صعودًا غير متماثل، حيث يتصرف تقريبًا كعملة البيتكوين مع شاحن توربيني، لكنه يحمل أيضًا تقلبات إضافية.

هذه الاستراتيجية منطقية فقط للمستثمرين الصبورين و طويلي الأجل الذين يفهمون التحول النقدي الأوسع الذي يرى سايلور أنه قادم.

إنها جريئة. مثيرة للجدل. و سواء أحببتها أم كرهتها، لا يمكن إنكار ذلك: مايكل سايلور غيّر طريقة تفكير خزائن الشركات بشأن عملة البيتكوين.

الأسئلة الشائعة FAQ