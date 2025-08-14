أرباح أكوا باور في دائرة الضوء

وقت القراءة: 4 دقائق

تُعد أكوا باور شركة سعودية رائدة في تطوير، استثمار وتشغيل مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه، وقد تأسست عام 2004 ويقع مقرها في الرياض. تشغّل الشركة أكثر من 100 أصل في مراحل التشغيل أو الإنشاء أو التطوير المتقدم في 14 دولة عبر الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا الوسطى والجنوب الشرقي. تمتلك محفظة استثمارية تُقدر بقيمة حوالي 107.5 مليار دولار أمريكي، وتستطيع إنتاج نحو 78.8 جيجاواط من الطاقة وتوفير 9.5 مليون متر³ مياه يومياً.

الأداء المالي لشركة أكوا باور

أرباح أكوا باور

شهدت أكوا باور أداءً مالياً متقلباً خلال الفترة الأخيرة، حيث:

بلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من عام 2025 نحو 909 مليون ريال سعودي، بتراجع طفيف بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

بالرغم من انخفاض صافي الأرباح، سجلت الأرباح المعدلة قبل احتساب انخفاض القيمة ارتفاعاً بنسبة 62%، لتصل إلى 1.172 مليار ريال سعودي، مما يعكس قوة في الأداء التشغيلي الأساسي.

في عام 2024 كاملاً، سجلت الشركة صافي ربح بلغ حوالي 1.757 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 5.7% عن عام 2023، ما يعكس نموًا مستقرًا مدفوعًا بتوسع الأعمال وتنوع المشاريع.

الاستثمار في أسهم أكوا باور

أداء سهم أكوا باور

منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودي (تداول) عام 2021، شهد سهم أكوا باور تذبذباً لكنه حافظ على اتجاه صعودي طويل المدى مدفوعاً بالتوسع العالمي ومشاريع الطاقة المتجددة الضخمة.

في النصف الأول من 2025، تأثر السهم قليلاً بتراجع أرباح الربع الثاني، لكنه استعاد زخمه بدعم من مشاريع دولية جديدة وتوسعات استراتيجية في آسيا وأفريقيا.

متوسط سعر السهم يدور بين 190 – 210 ريال سعودي خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع في حجم التداول نتيجة اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

توزيعات الأرباح

حتى الآن، تتبع أكوا باور سياسة توزيعات مرنة، حيث تعيد استثمار جزء كبير من الأرباح في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.

رغم ذلك، قامت الشركة بصرف توزيعات نقدية عن عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 562.5 مليون ريال سعودي (بواقع 0.75 ريال للسهم)، ما يمثل عائداً جيداً لمساهميها، خاصة مع النمو المتوقع في الأرباح المستقبلية.

عوامل تؤثر على أداء السهم

من أبرز العوامل التي تؤثر على أداء سهم أكوا باور:

أسعار الفائدة والتمويل: ارتفاع تكلفة الاقتراض عالمياً يؤثر على مشاريعها الممولة بالديون.

أسعار الطاقة العالمية: خاصة مع دخولها في تحلية المياه والطاقة الشمسية والرياح.

النتائج الفصلية والأرباح: أي تراجع في صافي الربح أو هوامش التشغيل يؤثر فوراً على سعر السهم.

التوسعات الدولية: تؤثر بشكل إيجابي عند إعلان دخول أسواق جديدة أو توقيع عقود ضخمة.

الدعم الحكومي: بما أن الشركة ترتبط جزئياً بصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، فهي تحظى بثقة عالية من المستثمرين.

التوسعات والاستثمار في أكوا باور

تسعى أكوا باور إلى التوسع بقوة خارج المملكة، مع التركيز على آسيا، أفريقيا، وأوروبا الشرقية، وتشمل توسعاتها الأخيرة:

توقيع مذكرة تفاهم في ماليزيا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 12.5 جيجاواط باستثمار مبدئي يتجاوز 10 مليارات دولار.

استحواذها على أصول في الكويت والبحرين من شركة Engie مقابل 693 مليون دولار.

تطوير مشاريع طاقة شمسية عملاقة بقدرة 15 جيجاواط داخل المملكة ضمن برنامج الطاقة المتجددة الوطني، باستثمارات تفوق 8.3 مليار دولار.

المشروع الأكبر على مستوى العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، والذي تسعى فيه الشركة إلى الريادة عالمياً.

التوسعات الأخيرة تؤكد أن الشركة لا تركز فقط على الربحية قصيرة الأجل، بل على بناء بنية تحتية طاقوية عالمية تُسهم في تحول الطاقة المستدام على مدى العقود المقبلة.

شركة أكوا باور تُعد اليوم من أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة والمياه، وتجمع بين النمو المالي القوي، والريادة في مشاريع الطاقة المتجددة، واستراتيجية توسع مدروسة تجعلها خيارًا مغريًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد طويلة الأجل من شركات البنية التحتية المستدامة.