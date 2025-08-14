الاستثمار في شركة سابك (SABIC)

وقت القراءة: 5 دقائق

شركة سابك SABIC، المعروفة باسم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية"، تُعد من كبرى الشركات العالمية في صناعة البتروكيماويات، وتمتلكها الدولة بنسبة 70٪ عبر أرامكو السعودية أسست SABIC سابك في عام 1976، ومنذ ذلك الحين أصبحت لاعبًا رئيسًا في الصناعات الكيميائية، والبوليمرات، والأسمدة.

١- الأداء المالي لشركة سابك SABIC

النتائج للعام 2024

حققت SABIC ربحًا صافياً بنحو 1.54 مليار ريال سعودي، بعد تسجيل خسارة في عام 2023 بقيمة 2.77 مليار ريال .

بلغت إيرادات SABIC نحو 139.98 مليار ريال في 2024 بانخفاض قدره نحو 1٪ عن عام 2023 .

متوسط سعر البيع ارتفع بنسبة 1٪، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة 2٪ إلى 45.1 مليون طن متري .

أداء القطاعات

قطاع البتروكيماويات سجّل إيرادات حوالي 129.50 مليار ريال في 2024 بانخفاض 1٪، لكن EBITDA ارتفع إلى 15.55 مليار ريال (+6٪)، مع نمو هامش التشغيل (EBIT) إلى 2.71 مليار ريال مقابل نحو 0.20 مليار ريال في 2023 .

قطاع الزراعة والأسمدة سجّل إيرادات 10.48 مليار ريال (+2٪)، لكن EBITDA تراجع إلى 3.92 مليار ريال (-11٪) بسبب انخفاض أسعار اليوريا عالميًا.

النتائج المتسلسلة في 2025

في الربع الأول من 2025، سجلت SABIC خسارة صافية حوالي 1.21 مليار ريال، مقارنة مع أرباح قدرها 0.25 مليار ريال في النصف الأول من عام 2024، بسبب تكاليف تشغيلية عالية وإجراءات إعادة هيكلة كبرى.

وفي الربع الثاني من 2025، أعلنت SABIC عن خسارة مالية كبيرة تقارب 4.07 مليار ريال، ناجمة عن مخصصات انخفاض قيمة (impairment) مرتبطة بإغلاق مصنع في المملكة المتحدة واستثمارات متراجعة في شركة Clariant السويسرية، رغم إعلان توزيع أرباح بقيمة 1.5 ريال للسهم للنصف الأول من عام 2025.

٢- الاستثمار في أسهم SABIC

يُعد سهم سابك واحدًا من أبرز الأسهم في سوق الأسهم السعودية، نظرًا لدوره الحيوي في قطاع البتروكيماويات والصناعات الأساسية نجحت شركة سابك لتكون رائدة في صناعة البتروكيماويات على مدار العقود الماضية في تحقيق أرباح كبيرة وتوزيعات جذابة للمستثمرين، مما جعل سهم سابك محط أنظار الكثير من المستثمرين المحليين والدوليين.

أداء سهم سابك

تُعد SABIC ثالث أكبر شركة مدرجة في مؤشر "تاسي"، بنسبة وزن تقريبية 2.2٪، وقيمة سوقية تقدر بـ250.5 مليار ريال بنهاية 2023.

افتتح سعر السهم عام 2023 عند حوالي 89.80 ريال، وبلغ ذروته عند نحو 97.4 ريال، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى عند 75.30 ريال في أكتوبر من نفس العام.

توزيعات أرباح سهم سابك

تحتفظ SABIC بتاريخ ثابت من توزيع الأرباح، فأجرت توزيعات نقدية بلغت 11.40 مليار ريال في 2023 (~4.8٪ عائد توزيعي), بينما كانت التوزيعات في 2022 نحو 13.47 مليار ريال .

في عام 2024، أعلنت SABIC توزيع أرباح بقيمة إجمالية بلغت 2.72 مليار دولار (حوالي 10.2 مليار ريال) على المساهمين.

عوامل تؤثر على أداء سهم سابك

تتأثر قيمة سهم سابك بعدة عوامل داخلية وخارجية، أهمها:

أسعار النفط العالمية: كون المواد الخام الأساسية للشركة مشتقة من النفط، فإن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط يؤثر مباشرة على أرباح الشركة وسعر السهم.

الطلب العالمي على البتروكيماويات: الطلب في الأسواق الآسيوية والأوروبية يحدد حجم الإنتاج والمبيعات، وبالتالي يؤثر على أداء سهم سابك.

التوزيعات والأرباح: تعد توزيعات الأرباح السنوية أو نصف السنوية عاملاً محفزًا للمستثمرين، حيث يقدم السهم دخلًا ثابتًا إلى جانب إمكانية نمو رأس المال.

تكاليف الإنتاج والتوسع: أي زيادة في أسعار المواد الخام أو تكاليف التشغيل يمكن أن تضغط على هوامش الربحية، ما قد يؤثر على سعر سهم سابك في السوق.

التوسعات والاستثمار في SABIC سابك

رغم التحديات، يُعد سهم سابك فرصة استثمارية جذابة على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع استراتيجيات الشركة للتوسع في المنتجات البتروكيماوية الحديثة وتنويع مصادر الدخل. كما أن التوزيعات المنتظمة تجعل السهم خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت مع إمكانية تحقيق نمو رأسمالي.

أطلقت SABIC مشاريع توسع ضخمة، أبرزها مجمع “Fujian Petrochemical” في الصين باستثمارات تبلغ 24 مليار ريال، من المتوقع إكماله في النصف الثاني من 2026 ويبدأ التأثير المالي في 2027.

كما تسعى SABIC إلى تخصيص نحو 3.5 – 4 مليار دولار لرأس المال التشغيلي في 2025، بعد أن كانت تبلغ 4–5 مليار دولار في 2024.

في ظل تضخم تكاليف الطاقة وأعباء التشغيل في أوروبا، تدرس SABIC بيع أعمالها الأوروبية (تولّد إيرادات ~3 مليار دولار سنويًا وهامش EBITDA ~250 مليون دولار) ضمن استراتيجية إعادة الهيكلة.

سهم سابك ليس مجرد سهم عادي في سوق الأسهم السعودية، بل هو مؤشر على صحة قطاع البتروكيماويات ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على النمو. على المستثمرين متابعة العوامل المؤثرة على السهم والتقلبات السوقية، مع مراعاة التوازن في المحفظة الاستثمارية واستشارة الخبراء الماليين قبل اتخاذ أي قرار.