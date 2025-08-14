أرباح مجموعة سليمان الحبيب السعودية

وقت القراءة: 4 دقائق

مجموعة سليمان الحبيب تعد أحد أبرز الأسماء في القطاع الصحي الخاص في السعودية، حيث تأسست لتقديم خدمات طبية شاملة وتعتمد على توسعات إستراتيجية متسارعة, مجموعة سليمان الحبيب أصبحت نموذجًا للربحية والعشرة المستثمرين.

الاستثمار في مجموعة سليمان الحبيب

سليمان الحبيب تظهر نموًا متسارعًا في الإيرادات (حتى +28٪ في النصف الأول 2025)، ولكن نمو الأرباح أقل حدة (1‑6٪ رُبعياً)، وهو نمط شائع للمؤسسات التي توسّعت حديثًا و يشار أن الاستثمار في سليمان الحبيب يناسب المستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأجل، مع ثقة في أن الأرباح ستتحسن بتشغيل المستشفيات الجديدة بكامل طاقتها.

يُعد سهم سليمان الحبيب خيارًا جيدًا ضمن التخصيص الاستثماري في القطاع الصحي السعودي، لكن كما هو الحال مع أي توسع سريع، فإن توازن التكاليف والعوائد يجب مراقبته.

أداء سهم سليمان الحبيب في السوق

منذ إدراج أسهم مجموعة سليمان الحبيب في السوق المالية السعودية "تداول" عام 2020، حقق السهم أداءً مميزًا جعله من أكثر الأسهم جاذبية في قطاع الرعاية الصحية:

السهم بدأ تداوله بسعر 50 ريالًا سعوديًا تقريبًا.

خلال سنوات قليلة، ارتفع سعر سهم سليمان الحبيب إلى أكثر من 300 ريال سعودي في بعض الفترات، محققًا أكثر من 500٪ عائد استثماري للمستثمرين الأوائل.

السهم يُعتبر من أسهم النمو والدخل، حيث تجمع الشركة بين توسع سريع وتوزيعات نقدية منتظمة.

طرح عام أولي (IPO): دخلت سليمان الحبيب سوق الأسهم السعودي ("تداول") في عام 2020، وباعت جزءًا من أسهمها للمستثمرين، مما جعلها أحد أكبر الطروحات الخاصة في السوق.

جاذبية الاستثمار: تستقطب سليمان الحبيب مستثمرين محليين وخارجيين بسبب مكانتها القوية، ونمو إيراداتها، وتوسعها المستمر.

هيكل ملكية مستقر: عدد الأسهم الثابت (350 مليون سهم)، وفريق إداري يضمن استمرارية القيادة.

إيرادات مجموعة سليمان الحبيب ونموه

خلال عام 2023، ارتفعت إيرادات سليمان الحبيب إلى حوالي 9.51 مليار ريال سعودي، بزيادة 14.4٪ مقارنة بعام 2022 (8.31 مليار ريال)

في عام 2024، ارتفعت إيرادات سليمان الحبيب إلى نحو 11.20 مليار ريال (بنمو 17.8٪)

في النصف الأول من عام 2025، بلغت إيرادات سليمان الحبيب نحو 6.54 مليار ريال، بارتفاع 28.4٪ مقارنة بالنصف نفسه من 2024 (5.095 مليار ريال)

١- الأرباح والأداء المالي لمجموعة سليمان الحبيب

من مميزات الاستثمار في سليمان الحبيب أنها تقدم توزيعا للأرباح بشكل نصف سنوي أو سنوي وتحافظ على سياسة توزيعات منتظمة، مما يُرضي المستثمرين الباحثين عن دخل دوري كما بلغ إجمالي التوزيعات النقدية في بعض السنوات أكثر من 1 مليار ريال سعودي.

صافي أرباح سليمان الحبيب عام 2023 بلغ نحو 2.046 مليار ريال، بزيادة 23.9٪ عن 2022 .

عام 2024، حققت سليمان الحبيب صافي أرباح بـ2.31 مليار ريال، بارتفاع 13.2٪ عن 2023 .

في الربع الرابع من 2024 فقط، سجلت سليمان الحبيب أرباحًا فصلية بقيمة 613.77 مليون ريال، بزيادة 16.9٪ .

في الربع الأول من 2025، صافي أرباح سليمان الحبيب بلغ 557 مليون ريال (نمو 1.1٪ سنويًا)، بينما الإيرادات ارتفعت إلى نحو 3.157 مليار ريال (+25.24 ٪.

في النصف الأول من 2025، صافي الربح وصل إلى 1.148 مليار ريال (+3.8٪)، مع EBITDA مرتفعة بنسبة 22.7٪ وهامش 25.6٪ .

في الربع الثاني من 2025، حققت سليمان الحبيب أرباحًا فصلية بـ591 مليون ريال (+6.4٪)، وإيرادات بلغت نحو 3.3 مليار ريال (+31.5٪.

٢- الأداء المالي والهوامش التشغيلية لمجموعة سليمان الحبيب

هامش EBITDA تراجع قليلاً في الربع الأول 2025 إلى نحو 25.84٪ مقارنة بـ27.0٪ سابقًا، بسبب تكاليف التوسع التشغيلية .

عام 2024 شهد هامش EBITDA نحو 26.57٪، مقارنة بـ26.61٪ في 2023، ما يشير إلى استقرار نسبي رغم التوسع.

في النصف الأول من 2025، بلغ هامش EBITDA حوالي 25.59٪ .

التوسعات والاستثمار في مجموعة سليمان الحبيب

افتتحت سليمان الحبيب مستشفى الفيحاء في جدة، ومستشفى شمال الرياض، ومستشفى صحة المرأة في الرياض خلال 2024، كما أطلقت مستشفى الحمراء بالرياض، ومستشفى الخُرج ومستشفى المحمدية في 2025 .

هذه المصالح الجديدة لا تزال في مرحلة "تسارع الإيرادات"، وتؤثر على هوامش الربحية حتى تصل للطاقة التشغيلية الكاملة.

الاستثمار في سهم سليمان الحبيب يجمع بين الاستقرار والنمو. فالشركة تُحقق أرباحًا قياسية، وتستثمر في مستشفيات جديدة، وتُوزع أرباحًا على مساهميها. لذلك، فإن السهم يُعد خيارًا ذكيًا للمستثمرين الذين يبحثون عن التوازن بين العوائد الدورية (توزيعات) والنمو المستقبلي (ارتفاع قيمة السهم).