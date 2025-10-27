إدراج دوبيزل في سوق دبي المالي

وقت القراءة: 5 دقائق

يشكل إعلان شركة دوبيزل القابضة بي إل سي (Dubizzle Group PLC) عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي في سوق دبي المالي خلال الربع الأخير من عام 2025 حدثًا محوريًا في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. فالشركة، التي تأسست في دبي عام 2005 كموقع بسيط للإعلانات المبوبة، تحولت خلال عقدين إلى واحدة من أكبر المجموعات الرقمية في الشرق الأوسط، تدير منصات متعددة من بينها دوبيزل (Dubizzle) وبيوت (Bayut) وأوليكس (OLX). هذه المنصات تخدم أكثر من 20 مليون مستخدم نشط شهريًا وتتعامل مع ملايين الإعلانات في قطاعات العقارات والسيارات والسلع الاستهلاكية، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في منظومة الاقتصاد الرقمي الإقليمي.

يأتي الطرح العام الأولي لدوبيزل في وقت تشهد فيه أسواق المال الإماراتية توسعًا ملحوظًا في الإدراجات الجديدة ضمن خطة الحكومة لتعميق السوق وتنويع قطاعاته. وتعتزم الشركة طرح ما نسبته 30.34٪ من أسهمها، أي ما يعادل نحو 1.25 مليار سهم. ويتضمن الطرح إصدار 196 مليون سهم جديدة لزيادة رأس المال، بالإضافة إلى بيع نحو 1.05 مليار سهم مملوكة للمساهمين الحاليين. وتم تحديد فترة الاكتتاب من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، مع توقع بدء التداول في 6 نوفمبر من العام نفسه. وقد أعلنت شركة بروسوس (Prosus NV)، وهي من كبار المستثمرين في شركات التكنولوجيا عالميًا، عن التزامها بضخ 100 مليون دولار أمريكي في عملية الطرح، ما يمنح الصفقة ثقلًا استراتيجيًا وثقة مؤسساتية واضحة.

تقديرات السوق الأولية تشير إلى أن القيمة السوقية المحتملة لدوبيزل قد تتراوح بين 3.5 و4.2 مليار دولار أمريكي، ما يجعل هذا الإدراج من بين الأكبر في تاريخ الإدراجات الرقمية في المنطقة. وتُعد هذه الخطوة ترجمة عملية لسياسات دولة الإمارات في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متنوع ومستدام، ضمن رؤية تستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

من منظور اقتصادي ومالي، تُظهر بيانات الأداء أن دوبيزل حققت معدل نمو سنوي مركب تجاوز 18٪ في الإيرادات بين عامي 2020 و2024، مدفوعًا بزيادة الإعلانات المدفوعة في مجالات العقارات والسيارات. كما بلغ هامش الربح التشغيلي نحو 27٪ خلال عام 2024، ما يعكس كفاءة نموذجها التجاري المعتمد على المنصات الرقمية والإعلانات المستهدفة. وبذلك، تبدو الشركة في وضع مالي قوي يسمح لها باستخدام عوائد الطرح لتوسيع عملياتها واستثمارها في التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، بهدف تعزيز تجربة المستخدمين ومكافحة الإعلانات الاحتيالية.

من الناحية الاستراتيجية، يعزز الإدراج في سوق دبي المالي من مستوى الشفافية والحوكمة داخل الشركة، ويمنحها قدرة أكبر على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصًا في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط. كما يمثل الطرح إضافة نوعية إلى هيكل السوق المالي الإماراتي، الذي كان يتركز تقليديًا على قطاعات العقار والتمويل والطاقة، إذ يدخل القطاع الرقمي كعنصر جديد يعكس التطور الاقتصادي البنيوي للدولة.

ورغم هذا الزخم، تواجه دوبيزل تحديات واقعية تتمثل في المنافسة الإقليمية القوية من منصات مثل “حراج” في السعودية و“أوليكس” العالمية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق الإعلانات العقارية والسيارات. كما أن تقييم الشركة قد يتأثر بتذبذب أسعار الأسهم بعد الإدراج، خصوصًا في حال ارتفاع التوقعات المبالغ فيها من المستثمرين الأفراد. ويضاف إلى ذلك التحدي المتعلق بتغير سلوك المستخدمين نحو تطبيقات جديدة أكثر تخصصًا وسرعة.

إلا أن المؤشرات الاستراتيجية تشير إلى أن الطرح سيمنح دوبيزل قاعدة تمويلية صلبة تمكنها من التوسع في أسواق جديدة وتطوير منتجات رقمية مبتكرة، وربما الدخول في مجالات متصلة مثل التمويل العقاري وخدمات الدفع الرقمية. على المستوى الكلي، يُتوقع أن يسهم إدراج دوبيزل في تعزيز مكانة سوق دبي المالي كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاستثمار الرقمي، وأن يجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى السوق المحلي. كما يعزز الإدراج ثقة الشركات الناشئة الإقليمية بإمكانية النمو والوصول إلى الأسواق المالية المحلية دون الحاجة إلى الإدراج في البورصات الغربية.

في المحصلة، يمثل طرح دوبيزل في سوق دبي المالي أكثر من مجرد خطوة تمويلية؛ إنه تحول استراتيجي يعكس نضج الاقتصاد الرقمي الإماراتي وقدرته على إنتاج كيانات تكنولوجية قادرة على المنافسة العالمية. ورغم التحديات التي قد تواجهها الشركة في المدى القصير، فإن إدراجها المرتقب في نوفمبر 2025 يُعد علامة فارقة في مسار التحول الرقمي الإقليمي، ودليلاً على نجاح نموذج الإمارات في دمج التكنولوجيا بالاقتصاد الحقيقي، وبناء منظومة استثمارية رقمية متكاملة تتجه بخطى ثابتة نحو المستقبل.