ما هو مؤشّر التقلّب (VIX)؟ دليل إلى مؤشّر الخوف في السوق

اكتشف ما هو مؤشّر التقلّب (VIX)، كيف يعمل، و لماذا يُسمّى "مؤشّر الخوف" في السوق. دليل سريع لفهم التقلّبات في السوق.

في عالم الأسواق المالية سريع الحركة، يُعد فهم التقلبات أمرًا بالغ الأهمية — و هنا يأتي دور مؤشّر التقلّب (VIX). غالبًا ما يُطلق عليه "مؤشّر الخوف"، حيث يتتبع مؤشّر التقلّب (VIX) توقعات السوق للتقلبات على المدى القريب في مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500)، مما يجعله أحد أهم الأدوات للمتداولين، المستثمرين، و المحللين الماليين على حد سواء.

سواء كنت متداولًا نشطًا أو مستثمرًا طويل الأجل، فإن مؤشر مؤشّر التقلّب (VIX) يوفّر رؤى فورية حول مقدار عدم اليقين الذي يتم تسعيره في السوق. فهو يرتفع خلال فترات الخوف، مثل موجات بيع السوق، و ينخفض عندما تعود الثقة. لكنه أكثر من مجرد مقياس للذعر — إذ يعكس مؤشّر التقلّب (VIX) أيضًا نشاط التحوط، الطلب المضاربي، و معنويات المؤسسات، مما يجعله مؤشرًا استشرافيًا لديناميكيات السوق.

في هذا الدليل، ستتعلم:

كيف يتم احتساب مؤشّر التقلّب (VIX)

ماذا يعني عندما يرتفع مؤشّر التقلّب (VIX) بشكل حاد

كيف يستخدم المحترفون مؤشّر التقلّب (VIX) لإدارة المخاطر

دور المضاربين، المتحوطين، و عقود مؤشّر التقلّب (VIX) الآجلة

متى و لماذا يميل مؤشّر التقلّب (VIX) إلى الارتفاع أو الانخفاض

بحلول النهاية، ستعرف بالضبط كيفية قراءة مؤشّر الخوف (VIX)، تفسير إشاراته، و استخدامه لفهم — و حتى توقّع — تحركات السوق بشكل أفضل.

أهم النقاط

يقيس مؤشّر التقلّب (VIX) التقلبات المتوقعة في السوق

يعكس التقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500)، استنادًا إلى تسعير الخيارات في الوقت الفعلي — و ليس إلى سلوك السوق في الماضي.

يُطلق عليه "مؤشّر الخوف" لسبب وجيه

يميل مؤشّر الخوف (VIX) إلى الارتفاع الحاد عندما تزداد حالة عدم اليقين، مثل أثناء انهيارات السوق أو الصدمات الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية.

ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX) لا يعني أن السوق سينهار

فهو يشير إلى أن المتداولين يتوقعون تقلبات كبيرة في الأسعار، لكنه لا يحدد الاتجاه. ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX) = عدم يقين، و ليس بالضرورة هبوطًا.

يستخدم المستثمرون المحترفون مؤشّر الخوف (VIX) لإدارة المخاطر

تراقب صناديق التحوط، و متداولو الخيارات مؤشّر التقلّب (VIX) عن كثب للتحوط من المحافظ الاستثمارية، وتعديل مستوى التعرض للمخاطر، أو الاستعداد للتقلبات.

هناك فرق بين التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) و عقود مؤشّر التقلّب (VIX) الآجلة

يمثل التداول الفوري (SPOT) القيمة في الوقت الفعلي. بينما تعكس العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) التوقعات المستقبلية. عندما يتم تداول السعر الفوري فوق العقود الآجلة (التراجع العكسي Backwardation)، فمن المرجح أن يكون الخوف قد بلغ ذروته.

غالبًا ما تزيد ظاهرة السحر الثلاثي (Triple Witching) من التقلبات

انتهاء صلاحية عدة عقود في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي إلى اختلالات في التحوط. و إذا كان المتعاملون في وضعية غاما قصيرة (Short Gamma)، فقد يرتفع مؤشّر التقلّب (VIX) بشكل حاد.

يُعد مؤشّر الخوف (VIX) أداة حيوية للاستراتيجية وتوقيت السوق

فهو يساعد المتداولين على اكتشاف الفرص المدفوعة بالخوف، تجنب فخاخ الاطمئنان الزائد، و فهم التيار العاطفي الكامن في سلوك السوق.

ما هو مؤشّر التقلّب (VIX)؟ فهم مقياس الخوف في السوق

هل سمعت يومًا عبارة "مؤشّر الخوف (VIX) يرتفع بشكل حاد" أثناء هبوط السوق؟ هذه هي طريقة العالم المالي في القول: إن المستثمرين أصبحوا متوترين. مؤشّر الخوف (VIX)، المعروف أيضًا باسم مؤشر التقلبات، هو الأداة المفضلة في وول ستريت لقياس التقلّبات المتوقعة في السوق خلال الثلاثين يومًا القادمة. عندما يقفز، فهذه إشارة إلى أن المتداولين يستعدون لتحركات كبيرة — صعودًا أو هبوطًا.

غالبًا ما يُطلق على مؤشّر التقلّب (VIX) مقياس الخوف في السوق. تم إنشاؤه بواسطة بورصة شيكاغو لتداول الخيارات (Chicago Board Options Exchange - CBOE)، حيث يقيس مؤشّر التقلّب (VIX) التقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500)، استنادًا إلى نشاط تداول الخيارات. ببساطة، هو طريقة لقياس مدى توتر أو هدوء المستثمرين بشأن المستقبل القريب لسوق الأسهم.

إذًا، ما الذي يقف حقًا وراء ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX)؟

الأمر كله يتعلق بالخيارات. عندما يندفع اللاعبون الكبار مثل صناديق التحوط، و مستشاري تداول السلع (CTAs)، و صناديق التقاعد لشراء الحماية في سوق الخيارات، ترتفع أسعار الخيارات — و يرتفع معها مؤشّر التقلّب (VIX). ليس الأمر دائمًا حالة ذعر — ففي بعض الأحيان يكون مجرد استعداد ذكي لحالة عدم اليقين.

لماذا يهم ذلك:

ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX) = خوف، أو تحوط، أو تقلبات قادمة

انخفاض مؤشّر التقلّب (VIX) = ثقة، و أسواق هادئة

يستخدمه المتداولون المحترفون و المؤسسات لإدارة المخاطر

يوفّر نظرة فورية على معنويات السوق

سواء كنت تستثمر على المدى الطويل أو تتداول على المدى القصير، فإن فهم مؤشّر التقلّب (VIX) يساعدك على رؤية ما يشعر به السوق — قبل أن يتحرك. دعنا نفصّل كيف يتم احتسابه، ما الذي يدفع تقلباته، و كيف يمكنك استخدامه للتنقل في مخاطر السوق مثل المحترفين.

7 من أهم الأشياء حول مؤشّر التقلّب (VIX)

1. يقيس مؤشّر التقلّب (VIX) التقلبات المتوقعة في السوق

يتتبع مؤشّر الخوف (VIX) مقدار التقلبات التي يتوقعها المتداولون في مؤشر إس آند بي 500 (S&P500) خلال الثلاثين يومًا القادمة. يتم احتسابه باستخدام أسعار الخيارات في الوقت الفعلي، مما يجعله أحد أكثر مقاييس معنويات السوق و عدم يقين المستثمرين متابعةً.

2. يُعرف باسم "مؤشّر الخوف" لسبب وجيه

يرتفع مؤشّر التقلّب (VIX) عادةً بشكل حاد أثناء موجات بيع السوق أو الأزمات أو الصدمات الجيوسياسية، حيث يندفع المستثمرون للتحوط من المخاطر. يشير ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX) إلى تزايد القلق، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث هبوط مؤكد.

3. ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX) ≠ انهيار السوق — بل يشير إلى عدم اليقين

يعتقد العديد من المبتدئين أن ارتفاع مؤشّر الخوف (VIX) يعني أن الانهيار قادم. في الواقع، يعني ذلك أن المستثمرين يتوقعون تحركات كبيرة في السوق، صعودًا أو هبوطًا. فهو يعكس التقلبات المتوقعة، و ليس اتجاه السوق.

4. تستخدمه المؤسسات لإدارة المخاطر

تعتمد صناديق التحوط، مستشارو تداول السلع (CTAs)، ومتداولو الخيارات على مؤشّر التقلّب (VIX) لتعديل مستويات التعرض، التحوط من المراكز، و قياس ضغوط السوق. عندما يرتفع الطلب المؤسسي على الحماية، يرتفع مؤشّر الخوف (VIX) أيضًا.

5. التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) مقابل العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) – اعرف الفرق

يُظهر التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) توقعات التقلبات الحالية، بينما تشير العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) إلى المكان الذي يعتقد السوق أن التقلبات ستتجه إليه. خلال أحداث الذعر، قد يحدث التراجع العكسي (Backwardation)، حيث يتم تداول مؤشّر التقلّب (VIX) الفوري أعلى بكثير من العقود الآجلة — و هي علامة على خوف شديد.

6. أحداث مثل السحر الثلاثي (Triple Witching) قد ترفع مؤشّر التقلّب (VIX)

خلال السحر الثلاثي (Triple Witching)، عندما تنتهي صلاحية عدة عقود مشتقات في الوقت نفسه، غالبًا ما ترتفع التقلبات. إذا كان المتعاملون في وضعية غاما قصيرة (Short Gamma)، فقد يؤدي ذلك إلى حلقة تغذية راجعة تدفع مؤشّر التقلّب (VIX) إلى الارتفاع أثناء قيامهم بالتحوط.

7. مؤشّر الخوف (VIX) أداة قوية للتوقيت و الاستراتيجية

من التحوط من المخاطر إلى اكتشاف التطرف في معنويات السوق، يساعد مؤشّر التقلّب (VIX) المتداولين و المستثمرين على فهم مزاج السوق — و اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً و استنارة.

متى يرتفع أو ينخفض مؤشّر التقلّب (VIX)؟

مؤشّر التقلّب (VIX)، الذي يُطلق عليه غالبًا مقياس الخوف في السوق، ليس مجرد رقم — بل هو انعكاس لمعنويات المستثمرين، سلوك التحوط، و ضغوط السوق. بينما يرتفع عادةً خلال فترات عدم اليقين و ينخفض خلال الفترات الهادئة، فإن بعض الأحداث قد تؤدي إلى تحركات حادة و مفاجئة. فيما يلي 7 سيناريوهات رئيسية يميل فيها مؤشّر التقلّب (VIX) إلى الارتفاع أو الانخفاض بشكل ملحوظ.

💡 7 أحداث رئيسية يجب مراقبتها

1. موجات بيع السوق أو الانهيارات المفاجئة (Flash Crashes)

الخوف = الطلب على الحماية = ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX)

عندما تنخفض الأسهم بسرعة، يقوم المتداولون بالتحوط بشكل قوي. تقفز التقلبات الضمنية، مما يدفع مؤشّر التقلّب (VIX) إلى الارتفاع.

🕒 أمثلة: مارس 2020 (انهيار كوفيد)، 2008 (الأزمة المالية)، أبريل 2025 (توترات الحرب التجارية)

2. قرارات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي أو تقارير مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

عدم اليقين الاقتصادي الكلي يغذي التقلبات

يقوم المتداولون بتعديل مراكزهم بسرعة قبل وبعد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، و تقارير التضخم، أو بيانات الوظائف — و غالبًا ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX).

3. الصدمات الجيوسياسية

الأسواق تكره المفاجآت

الحروب، و العقوبات، أو التقلّبات السياسية (مثل بريكست أو التوترات في الشرق الأوسط) يمكن أن تسبب ارتفاعات مفاجئة في مؤشّر التقلّب (VIX) — حتى لو لم يتفاعل السوق بعد.

المجهول هو ما يحرك التقلبات.

4. مواسم أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

تقلبات الأرباح = محفّز لمؤشّر التقلّب (VIX)

شركات مثل آبل (Apple)،أمازون (Amazon)، و مايكروسوفت (Microsoft) تحرّك الأسواق. المفاجآت في النتائج (الإيجابية أو السلبية) قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الخيارات، مما يرفع مؤشّر التقلّب (VIX).

5. السحر الثلاثي (Triple Witching) (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر)

انتهاء صلاحية ضخم للخيارات و العقود الآجلة = فوضى في التحوط

في هذه التواريخ، تنتهي صلاحية العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، خيارات المؤشرات، و خيارات الأسهم في الوقت نفسه.

إذا كان المتعاملون في وضعية غاما قصيرة (Short Gamma)، فقد يضطرون إلى ملاحقة السوق — مما يضخم التقلبات و يرفع مؤشّر التقلّب غالبًا ما يراقب متداولو مؤشّر الخوف (VIX) مستوى التعرض لغاما كإشارة رئيسية قبل السحر الثلاثي (Triple Witching).

6. العطلات منخفضة السيولة أو نهاية الأسبوع

الأسواق الضعيفة = تحركات أكثر حدة

عطلات نهاية الأسبوع الطويلة، أو فترات الركود الصيفي، أو عطلات نهاية العام غالبًا ما تجلب أحجام تداول منخفضة. في هذه الظروف، حتى الأخبار البسيطة يمكن أن تدفع التقلبات إلى الارتفاع — أو الانخفاض.

7. تراجع مؤشّر التقلّب (VIX) بعد الذعر

الخوف يتلاشى بسرعة

تمامًا كما يمكن أن يرتفع مؤشّر الخوف (VIX) بسرعة، يمكن أن ينهار أيضًا عندما يهدأ الذعر. بعد ذروة الخوف، إذا لم تتحقق مخاطر كبيرة، يختفي الطلب على الحماية، و قد ينخفض مؤشّر التقلّب (VIX) بشكل حاد خلال أيام.

لماذا يهم ذلك؟

من خلال فهم متى من المرجح أن يتحرك مؤشّر التقلّب (VIX)، يمكنك اكتساب ميزة — سواء كنت تتحوط، أو تضارب، أو ببساطة تدير المخاطر.

راقب التقويم. راقب تموضع السوق. اقرأ المزاج. لأن توقيت السوق في تداول التقلبات هو كل شيء.

كيف يعمل مؤشّر التقلّب (VIX)؟ نظرة بسيطة داخل مؤشّر الخوف

الآن بعد أن عرفت ما هو مؤشّر التقلّب (VIX)، دعنا نشرح كيف يعمل فعليًا — و لماذا يُعد أحد أقوى الأدوات في تحليل السوق.

ما الذي يقيسه مؤشّر التقلّب (VIX)؟

يتتبع مؤشّر التقلّب (VIX) التقلبات المتوقعة لمؤشر إس آند بي 500 (S&P 500) خلال الثلاثين يومًا القادمة. لكن بدلاً من استخدام تحركات الأسعار السابقة، فإنه ينظر إلى المستقبل استنادًا إلى بيانات سوق الخيارات الفعلية.

كيف يتم احتسابه؟

يتم اشتقاق مؤشّر التقلّب (VIX) من تسعير:

خيارات الشراء خارج نطاق السعر (رهانات على الصعود)

خيارات البيع خارج نطاق السعر (رهانات على الهبوط)

هذه هي الخيارات التي يستخدمها المستثمرون للتحوط من محافظهم الاستثمارية أو للمضاربة على تحركات كبيرة. كلما كان المتداولون مستعدين لدفع المزيد مقابل هذه الحماية أو هذا التعرض، ارتفع مؤشّر التقلّب (VIX) أكثر.

ليس إنذارًا بانهيار السوق H3

من المهم تذكّر ما يلي:

ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX) ≠ انهيار السوق

بل يعني ببساطة أن السوق يتوقع تحركات أكبر — صعودًا أو هبوطًا

لذلك فإن ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX) قد يشير إلى القلق أو الذعر — لكنه قد يعكس أيضًا مجرد حالة من عدم اليقين أو توقع تقلبات مؤقتة أكبر.

لماذا يراقبه المحترفون عن كثب؟

بالنسبة لصناديق التحوط، المستثمرين المؤسسيين، و متداولي الخيارات، فإن مؤشّر التقلّب (VIX) يشبه توقعات الطقس للمخاطر:

يساعد في التحوط من المحافظ الاستثمارية خلال الفترات المضطربة

يشير إلى متى يجب تقليل مستوى التعرض للمخاطر

أو التحلي بالصبر عندما تبدو التقلبات منخفضة

اعتبره مقياسًا لمزاج السوق

تمامًا كما تتحقق من الطقس قبل مغادرة المنزل،

يتحقق المستثمرون الأذكياء من مؤشّر التقلّب (VIX) قبل دخول السوق.

الأمر لا يتعلق بالتنبؤ بالمستقبل — بل بالاستعداد له.

التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) مقابل العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX): ما الفرق؟

إذا كنت تراقب مؤشّر التقلّب (VIX)، فمن المهم أن تعرف أنه لا يوجد رقم واحد فقط يتابعه المتداولون. هناك التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) — و هو ما يقصده معظم الناس عندما يقولون "مؤشّر الخوف (VIX)" — و هناك أيضًا العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX)، و هي عقود تسمح للمتداولين بالمراهنة على مكان وجود مؤشّر التقلّب (VIX) في تاريخ مستقبلي. دعنا نوضح ذلك:

يمثل التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) القراءة الحالية في الوقت الفعلي للتقلبات المتوقعة في مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500) خلال الثلاثين يومًا القادمة، استنادًا إلى أسعار الخيارات الحالية. إنه يعكس معنويات السوق الخام — مثل لقطة فورية للخوف أو الهدوء في هذه اللحظة.

أما العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX)، فهي عقود تعكس المكان الذي يعتقد المتداولون أن مؤشّر التقلّب (VIX) سيكون فيه في تاريخ محدد في المستقبل (مثل الشهر القادم أو بعد ثلاثة أشهر). تُستخدم للمضاربة، التحوط، و تداول التقلبات.

التراجع العكسي (Backwardation): عندما يتم تداول العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) أدنى من التداول الفوري (SPOT)

في ظروف السوق العادية، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) أعلى من التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX). ويُسمّى ذلك الكونتانغو (Contango)، يعكس الافتراض العام بأن التقلبات سترتفع بمرور الوقت. لكن خلال لحظات الذعر الشديد أو الصدمات المفاجئة في السوق، تنقلب هذه العلاقة.

في أحداث الأزمات — مثل انهيار كوفيد في مارس 2020 أو الأزمة المالية في عام 2008 — يرتفع التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) فجأة مع تصاعد الخوف في الأسواق. مع ذلك، قد تبقى العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) أقل من السعر الفوري، خاصة في العقود القريبة الأجل. ويُعرف هذا الوضع باسم التراجع العكسي (Backwardation).

لماذا يحدث ذلك؟

خلال الذعر، يتوقع المستثمرون أن تكون التقلبات مرتفعة جدًا على المدى القصير، لكنها قد لا تبقى مرتفعة على المدى الطويل.

يرتفع التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) بسرعة، معبّرًا عن ذلك الخوف الفوري الشديد.

لكن متداولي العقود الآجلة قد يعتقدون أن حالة الذعر ستمر، لذلك يقومون بتسعير عقود مؤشّر التقلّب (VIX) الأطول أجلاً عند مستويات أقل — متوقعين عودة التقلبات إلى طبيعتها.

يمكن أن تكون هذه الفجوة بين السعر الفوري و أسعار العقود الآجلة إشارة مهمة إلى أن الأسواق تحت ضغط شديد — لكن أيضًا أن المستثمرين يتوقعون هدوء الأوضاع لاحقًا.

لماذا يهم ذلك؟

إن فهم العلاقة بين التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) و العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) أمر بالغ الأهمية إذا كنت تتداول منتجات التقلبات مثل صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) لمؤشّر التقلّب (VIX)، أو سندات التداول في البورصة (ETNs)، أو العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) نفسها. فهذه الأدوات لا تتبع مؤشّر التقلّب (VIX) الفوري مباشرة — بل تتبع أسعار العقود الآجلة. لذلك عندما يتم تداول العقود الآجلة أدنى من السعر الفوري (في حالة التراجع العكسي (Backwardation))، قد تتصرف صفقات التقلبات قصيرة الأجل بشكل مختلف تمامًا عما هو متوقع.

كما يساعد ذلك المستثمرين على التعرف على حالات التطرف في السوق. فعندما يكون التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) أعلى بكثير من العقود الآجلة، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى ذروة الخوف — التي تاريخيًا تميل إلى الحدوث بالقرب من قيعان السوق و ليس قممها.

تاريخ قصير: من نظرية أكاديمية إلى أداة أساسية في وول ستريت

مؤشر مؤشّر التقلّب (VIX)، الذي يُعد الآن أحد أكثر المؤشرات متابعة في وول ستريت، بدأ في الواقع كنموذج نظري في أوائل التسعينيات. و قد طوّره البروفيسور روبرت ويلي (Robert Whaley) لصالح بورصة شيكاغو لتداول الخيارات (CBOE) في عام 1993.

في الأصل، كان مؤشّر التقلّب (VIX) يقيس توقعات التقلبات باستخدام خيارات مؤشر إس آند بي 100 (S&P 100). لم يتم تحديثه حتى عام 2003 ليعكس خيارات مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500)، مما جعله أكثر شمولًا وأكثر توافقًا مع تحركات السوق الواسعة. هذه النسخة الحديثة من مؤشّر التقلّب (VIX) هي التي نستخدمها اليوم.

منذ ذلك الحين، أصبح مؤشّر التقلّب (VIX) أداة أساسية للمستثمرين المؤسسيين، المتداولين، و المحللين. حيث اكتسب شهرة واسعة خلال الأزمة المالية في عام 2008، عندما ارتفع إلى مستويات قياسية — متجاوزًا 80 — مع سيطرة الذعر على الأسواق العالمية. و مرة أخرى في مارس 2020، خلال بداية أزمة كوفيد-19، ارتفع مؤشّر التقلّب (VIX) بالقرب من ذلك المستوى التاريخي نفسه.

على مر السنين، أصبح مؤشّر التقلّب (VIX) أكثر بكثير من مجرد رقم. فهو الآن أصل قابل للتداول، مع منظومة كاملة من العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX)، وصناديق الإستثمار المتداولة (ETFs)، وسندات التداول في البورصة (ETNs) المبنية حوله. من البحث الأكاديمي إلى التطبيق الفعلي في الأسواق، تطور مؤشّر التقلّب (VIX) ليصبح معيارًا عالميًا للتقلبات.

حقائق مثيرة حول مؤشّر التقلّب (VIX)

لمؤشّر التقلّب (VIX) سوق عقود آجلة خاص به.

يمكن للمتداولين المضاربة على التقلبات أو التحوط منها مباشرة من خلال العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX)، دون التداول في سوق الأسهم.

مؤشّر التقلّب (VIX) ليس فقط لمستثمري الأسهم.

غالبًا ما يراقب متداولو السندات، استراتيجيو العملات، و حتى محللو العملات الرقمية مؤشّر التقلّب (VIX) للحصول على إشارات حول معنويات السوق الأوسع.

وصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 82.69 في عام 2008.

حدث ذلك خلال ذروة انهيار بنك ليمان براذرز (Lehman Brothers)، عندما وصلت مستويات الخوف و عدم اليقين إلى أقصاها.

يمكن أن يرتفع مؤشّر التقلّب (VIX) حتى عندما يرتفع السوق.

فهو يقيس الحركة المتوقعة و ليس الاتجاه. فإذا توقع المستثمرون تقلبات حادة — حتى في الاتجاه الصاعد — فقد يرتفع مؤشّر التقلّب (VIX) أيضًا.

يرمز "VIX" إلى مؤشر التقلبات (Volatility Index) — لكنه مجرد اسم تجاري.

اسمه التقني هو مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو لتداول الخيارات (CBOE Volatility Index)، حيث يتم احتسابه باستخدام خيارات مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500).

غالبًا ما يشير مؤشّر التقلّب (VIX) إلى قيعان السوق.

تاريخيًا، عندما يرتفع مؤشّر التقلّب (VIX) بشكل حاد، فإنه غالبًا ما يتزامن مع ذروة الخوف — و هو ما قد يشير إلى فرص شراء للمستثمرين الجريئين.

صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) لمؤشّر التقلّب (VIX) ليست مثل المؤشر نفسه.

الرموز الشهيرة مثل VXX أو UVXY تتبع العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX)، وليس المؤشر الفوري. و لهذا السبب لا تتحرك بنسبة 1:1 مع مؤشّر التقلّب (VIX).

يمكن أن ينخفض مؤشّر التقلّب (VIX) بسرعة — أحيانًا خلال ليلة واحدة.

بمجرد أن تتلاشى مخاوف السوق و ينخفض الطلب على التحوط، يمكن أن يهبط مؤشّر التقلّب (VIX) بسرعة. و يُعرف ذلك باسم سحق التقلبات (Volatility Crush).

ملخص

يُعد مؤشّر التقلّب (VIX) مؤشرًا قويًا يعكس التقلبات المتوقعة في مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500) خلال الثلاثين يومًا القادمة، استنادًا إلى أسعار الخيارات. حيث يعمل كمقياس فوري لمعنويات المستثمرين، حيث يرتفع أثناء ضغوط السوق و ينخفض عندما تكون الظروف هادئة.

إليك ما يجب تذكره:

يعتمد مؤشّر التقلّب (VIX) على خيارات SPX، و ليس على بيانات الأسعار التاريخية.

يستخدمه مديرو صناديق التحوط، مستشارو تداول السلع (CTAs)، متداولو الخيارات لإدارة المخاطر و قياس خوف السوق.

أحداث مثل انهيارات السوق، قرارات الاحتياطي الفيدرالي، الصدمات الجيوسياسية، و السحر الثلاثي (Triple Witching) غالبًا ما تدفع تحركات كبيرة في مؤشّر التقلّب (VIX).

قد يختلف التداول الفوري (SPOT) لمؤشّر التقلّب (VIX) عن العقود الآجلة لمؤشّر التقلّب (VIX) — خاصة خلال أحداث الذعر (المعروفة باسم التراجع العكسي (Backwardation)).

ارتفاع مؤشّر التقلّب (VIX) لا يتنبأ بانهيار السوق — بل يشير إلى عدم اليقين و احتمال حدوث تحركات أكبر في أي من الاتجاهين.

مع ازدياد ديناميكية وترابط الأسواق المالية، يظل مؤشّر التقلّب (VIX) أداة أساسية للتعامل مع المخاطر، اغتنام الفرص، و فهم التيارات العاطفية الكامنة في الاستثمار العالمي. من خلال مراقبة مؤشّر التقلّب (VIX)، فأنت لا تتابع التقلبات فحسب — بل تتابع مزاج السوق في الوقت الفعلي.

