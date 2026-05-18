1.46 مليار درهم أرباح «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» الربعية في الإمارات

حقق بنكا «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» أرباحاً من عملياتهما في الإمارات لتصل إلى 1.46 مليار درهم مت يعادل 398 مليون دولارخلال الربع الأول 2026، بتراجع 14% مقارنة بـ1.699 مليار درهم أي 463 مليون دولار في الربع الأول 2025.

يشار أنه تراجعت أرباح بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، قبل الضرائب خلال الربع الأول 2026، بنسبة 22.61% إلى 219 مليون دولار (803.730 مليون درهم)، مقارنة بـ283 مليون دولار (1.038 مليار درهم) في الربع الأول 2025.

كما سجل بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات أرباحاً قبل الضرائب، خلال الربع الأول 2026، بنحو 179 مليون دولار (656.93 مليون درهم)، بتراجع 0.55% بـ180 مليون دولار (660.6 مليون درهم) في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضرائب للبنك في الإمارات خلال الربع الأول 2026، إلى نحو 193 مليون دولار (708.31 مليون درهم)، مقارنة بـ177 مليون دولار (649.59 مليون درهم).

الجدير بالذكرأنه ارتفعت قيمة أصول البنك في الإمارات خلال الربع الأول 2026 بنسبة 1.72% إلى 22.36 مليار دولار (82.06 مليار درهم)، مقارنة بـ21.98 مليار دولار (80.66 مليار درهم) في الربع الأول 2025.