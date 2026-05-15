ملخص اليوم: اختُتم الأسبوع بانخفاضات – هل بدأ السوق يخشى التضخم؟

🔑 العامل الرئيسي المؤثر في التقلبات

يمكن إرجاع سبب النفور من المخاطرة الذي تشهده الأسواق إلى زيارة الرئيس ترامب غير المثمرة على ما يبدو إلى الصين. ومع ذلك، بالنظر إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، يمكن استنتاج أن السوق قلقة بشكل متزايد من خروج وضع التضخم في الولايات المتحدة عن سيطرة الاحتياطي الفيدرالي.

🌍 الجغرافيا السياسية

انتهت الزيارة الدبلوماسية للرئيس ترامب إلى الصين. ويُثير غياب التقدم الملموس في القضايا الرئيسية (واردات المعادن الأرضية النادرة، وصادرات المعالجات الدقيقة الأمريكية، والأهم من ذلك كله، التعاون بشأن إعادة فتح مضيق هرمز) قلقًا بالغًا.

📊 البيانات الاقتصادية الكلية

فاجأت بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر أبريل، الصادرة اليوم، بارتفاعها (0.7%). ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين ما زالوا قلقين بالدرجة الأولى بشأن بيانات التضخم الأخيرة. فقد جاءت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين أعلى من المتوقع، وكان الأخير مرتفعًا بشكل خاص. بلغت ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ بداية عامي 2022 و2023، مما يزيد من التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويُعدّ الارتفاع قبل نهاية العام السيناريو الأرجح في السوق حاليًا (باحتمالية ضمنية تبلغ 60%).

📈 المؤشرات

سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضًا اليوم، على الرغم من تمكن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 (-0.8%) وناسداك المركب (-0.8%) من استعادة بعض الخسائر التي تكبدتها بعد افتتاح السوق.

وأغلقت مؤشرات كوسبي الكوري (-6.1%)، وداكس الألماني (-2.2%)، وكاك 40 الفرنسي (-1.6%)، وويغ 20 البولندي (-2.4%) اليوم على خسائر كبيرة.

💼 الأسهم

لم تتحقق التوقعات الأولية بشأن تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مجال المعالجات الدقيقة، مما أثر سلبًا على شركات هذا القطاع، لا سيما بالنظر إلى حجم المكاسب الأخيرة. من بين أكبر الخاسرين اليوم:

شركة ARM Holdings (-7.1%)

شركة Intel Corp (-6.6%)

شركة NVIDIA Corp (-2.9%)

💱 العملات

في ظل تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي وتنامي المخاوف من التضخم، يرتفع الدولار، ليختتم اليوم مجدداً في صدارة عملات مجموعة العشر. وقد تجاوزت مكاسب العملة الأمريكية الأسبوعية مقابل اليورو 1.3%.

لا تزال التقارير المتعلقة بترشح فلافيو بولسونارو، مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية، تُلقي بظلالها على الريال البرازيلي.

ويتراجع البيزو التشيلي نتيجة انخفاض أسعار النحاس.

كما نشهد انخفاضاً في العملات الأكثر عرضة لتأثير إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة: الفورنت المجري، والراند الجنوب أفريقي، والبات التايلندي.

🛢️ السلع

لم يُسهم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى له في عام - بما يصل إلى 20 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع في السندات لأجل 10 سنوات (يبلغ حاليًا 4.59%) - في دعم أسعار الفضة (-7.8%) والذهب (-2%). كما انخفضت أسعار النحاس (-1.6%). ويؤدي عدم إحراز تقدم في إعادة فتح مضيق هرمز إلى اقتراب سعر خام برنت من 110 دولارات، وتجاوز سعر الغاز الطبيعي المسال عتبة 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بورصة TTF الهولندية.

₿ العملات المشفرة

أدى تراجع ثقة السوق بالمخاطر إلى انخفاض أسعار البيتكوين (-2.4%) والإيثيريوم (-3%). وبعد ارتفاع قصير ليوم واحد، عاد البيتكوين ليهبط مجددًا إلى ما دون مستوى 80,000 دولار النفسي.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB