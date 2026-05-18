أسهم الإمارات تتراجع.. وصفقات كبيرة على«جي إف إتش»

رزحت مؤشرات أسهم الإمارات تحت مزيد من الضغوط في جلسة الاثنين، متأثرة بعدم وضوح الرؤية حيال الظروف الجيوسياسية في المنطقة.

الجدير بالذكر أنه تراجع سوق دبي 1.78% إلى 5607.18 نقطة، فيما هبط سوق أبوظبي 1.3% إلى 9551 نقطة.

كما تمت صفقات كبيرة في سوق دبي على سهم بنك جي إف إتش بقيمة 42.8 مليون درهم على عدد 20 مليون سهم بسعر 2.14 درهم للسهم، وتراجعت في السوق أسهم إعمار العقارية 3.26% إلى 11.26 درهم ودبي الإمارات دبي الوطني 3.51% إلى 26.7 درهم وإعمار للطوير 1.4% إلى 13.72 درهم وسالك 1.9% إلى 5.52 درهم وطلبات 1.7% إلى 0.868 درهم.

أما في سوق العاصمة، تراجعت أسهم الدار 3.1% إلى 7.49 درهم وألفا ظبي 1.4% إلى 6.96 درهم وأبوظبي الإسلامي 3% إلى 19 درهم وأدنوك للغاز 0.3% إلى 3.27 درهم.