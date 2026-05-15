الهند والإمارات توقعان اتفاقية إطارية للشراكة الدفاعية خلال زيارة مودي

أعلنت الهند والإمارات توقيع اتفاقية إطارية للشراكة الدفاعية الاستراتيجية، واتفاقيات أخرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية بما في ذلك الشحن والتكنولوجيا المتقدمة، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى أبوظبي حيث تشمل الاتفاقية الدفاعية، بحسب الحكومة الهندية، التعاون في الصناعات العسكرية وتبادل التكنولوجيا، وتعزيز الأمن الإقليمي.

كما تضمنت الاتفاقيات، إنشاء مرافق تخزين للغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال في الهند حيث نوهت الحكومة الهندية أن الإمارات ستستثمر 5 مليارات دولار في البنية التحتية الهندية، وبنك RBL وشركة التمويل "سامان كابيتال" Samman Capital.

فحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية فإن الإمارات والهند، تبادلا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى "توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين" منها اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة واتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين "أدنوك" وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال إضافة إلى اتفاقية بشأن إطار عمل للشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين وزارتي الدفاع في الإمارات والهند و مذكرتين إحداهما لإنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في الهند وأخرى مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار بالهند.

وجب التنويه أن الإمارات هي المحطة الأولى لمودي في جولة تشمل هولندا والسويد والنرويج وإيطاليا في الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري، إذ تسعى ثالث أكبر دولة مستوردة للطاقة في العالم إلى ضمان الحصول على الإمدادات التي تعرضت لاضطرابات شديدة بسبب حرب إيران.

من جانبه قالت الخارجية الهندية، إن مودي سيناقش مع رئيس الإمارات، مجموعة من القضايا، لا سيما التعاون في مجال الطاقة. والإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وبها جالية تتجاوز 4.5 مليون هندي حيث تمتلك الهند ثلاثة منشآت للاحتياطي الاستراتيجي بسعة إجمالية 5.33 مليون طن، وتخطط لبناء منشأتين أخريين بسعة إضافية 6.5 مليون طن. وتؤجر الهند نحو 1.5 مليون طن من السعة الحالية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".