119 مليار ريال تدفقات استثمارية أجنبية للسعودية في 2024

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، أن المملكة استقطبت تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 119.2 مليار ريال في عام 2024، بنمو نسبته 24 % مقارنة بعام 2023 مع تسجيل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخيا في عام 2024، حيث تجاوز 1.3 تريليون ريال، متخطّيا المستهدف بنسبة 38 %، بدعم رئيس من الاستثمار المحلي في القطاع الخاص (غير الحكومي وغير النفطي) الذي شكّل حوالي 76 % من إجمالي الاستثمار المحلي.
من جانبها ذكرت الوزارة أنه منذ إطلاق «رؤية 2030» في عام 2016 شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا ملحوظا، حيث تضاعفت التدفقات أكثر من أربع مرات، إذ ارتفعت من 28.1 مليار ريال في عام 2017 إلى 119.2 مليار ريال في عام 2024. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى نحو 977.3 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ 501.8 مليار ريال في 2017.
في ذات الاطار قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: «إن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024 تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وتباطؤ في معدلات نمو التدفقات الاستثمارية المباشرة عالميا، وهو ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات وفق رؤية طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، مع توفير فرص استثمارية نوعية».
من جانبه أضاف الفالح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية شكّلت لأول مرة نحو 90 % من إجمالي التدفقات في عام 2024، وبلغت نسبتها من الناتج المحلي غير النفطي حوالي 4.2 %، وهو ما يعد مؤشراً مرضيا وفق المقارنات العالمية.
