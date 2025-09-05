ستفرض المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 2.95 مليار يورو على شركة Alphabet💡

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 2.95 مليار يورو على شركة ألفابت (GOOGL.US) لممارساتها المناهضة للمنافسة في قطاع الإعلان عبر الإنترنت. ووجدت الجهات التنظيمية أنه منذ عام 2014، فضّلت جوجل تقنياتها الإعلانية على حساب المنافسين والناشرين. وأُمرت الشركة بإنهاء هذه الممارسات وتعديل نموذج أعمالها. وأعلنت جوجل أنها ستستأنف القرار، مدّعيةً أن الغرامة غير مبررة. وحذرت لي آن مولولاند، نائبة الرئيس للشؤون التنظيمية، من أن التغييرات القسرية قد تضر بآلاف الشركات الأوروبية. وتُعمّق هذه القضية التوترات بين الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا العملاقة، لا سيما في مجال الإعلان الرقمي. وعلى الرغم من هذه الأخبار، تواصل أسهم الشركة تحقيق مكاسب كبيرة. ومع ذلك، فقد تباطأ الزخم إلى حد ما.
المصدر: xStation