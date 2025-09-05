اقرأ أكثر

🔝الذهب يقترب من 3600 دولار

٥:١٧ م ٥ سبتمبر ٢٠٢٥

الذهب يرتفع بنحو 1% مع إحياء بيانات أمريكية ضعيفة مخاوف الركود

جاءت بيانات سوق العمل الأمريكية ضعيفة. فرغم التوقعات بتسجيل قراءة تُقارب 75,000 وظيفة، بلغ التغير في التوظيف في نهاية المطاف 22,000 وظيفة. وقد عُدِّلت بيانات يوليو قليلاً بالزيادة، لكن صافي التغير في الشهرين كان سلبياً بالفعل. وهذا يُشير إلى أن سوق العمل في وضع مُتدهور بشكل مُتزايد. وارتفع معدل البطالة، كما هو مُتوقع، إلى 4.3% على أساس سنوي، بينما تباطأت ديناميكيات الأجور إلى 3.7% على أساس سنوي.

تُشير هذه البيانات بوضوح إلى ضرورة خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المُقرر في سبتمبر. وحتى لو فاجأ التضخم في أغسطس بقراءة أعلى، فمن المهم تذكُّر أن الاحتياطي الفيدرالي مُلزمٌ بمهمتين: استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. في خطابه الأخير، أشار جيروم باول إلى أن سوق العمل قد ضعف بشكل واضح، مما يُحدد إمكانية تعديل السياسة النقدية. ومع ذلك، قد تُشير البيانات الحالية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد تأخر بالفعل في تخفيضات الفائدة، وأن تباطؤاً اقتصادياً كبيراً قد يحدث، مما يستلزم خفضاً أعمق. ويُقدَّر حالياً خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 100%.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

من شبه المؤكد أن يتم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، حيث يقدر السوق حوالي 3 تخفيضات هذا العام.
المصدر: Bloomberg Finance LP

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
 

يُعدّ انخفاض أسعار الفائدة وتزايد خطر التباطؤ أو الركود من الأخبار الجيدة للذهب، وهو ملاذ آمن. ارتفع سعر الذهب اليوم بنحو 1%، ملامسًا مستوى 3,580 دولارًا للأونصة. ويعزز مستوى 3,600 دولار مستوى تصحيح فيبوناتشي 127.2 للموجة الهبوطية الرئيسية الأخيرة. أما الدعم للذهب في حال حدوث تصحيح، فيقع عند 3,500 دولار و3,430 دولارًا للأونصة.

 

 

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات