2.3 مليار درهم أرباح «أدنوك للإمداد» بنمو 9% خلال 9 شهور

ارتفعت إيرادات شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي للشهور التسعة الأولى بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 13,605 مليار درهم؛ وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% لتبلغ 4,125 مليار درهم؛ وارتفع صافي الربح بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 2,317 مليار درهم.

الجدير بالذكر أنه قد ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 4,648 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% لتصل إلى 1,393 مليار درهم، وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم.

من المقرر زيادة توزيعات الأرباح لعام 2025 بنحو 20% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 1,194 مليار درهم، مع توزيع أرباح ربع سنوية وخطة نمو سنوي بنسبة 5% حتى عام 2030.

وجب التنويه أنه انضمت الشركة إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، مع توقعات بجذب هذا الإدراج تدفقات نقدية تتجاوز 734 مليون درهم وذلك اعتباراً من 25 نوفمبر.



