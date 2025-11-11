اقرأ أكثر
٢:١٧ م · ١١ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية أضعف بكثير من المتوقع

EUR/USD
فوركس
-
-

مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية (أكتوبر): 38.5 (توقعات 41، السابق 39.3)

  • الظروف الحالية: -78.7 مقابل -78.2 المتوقعة و-80.0 سابقًا

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً خلال آخر 30 دقيقة، إلا أن رد الفعل تجاه البيانات الألمانية الضعيفة كان هادئًا للغاية.

المصدر: xStation5

١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٤ م

ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف موجة البيع 📌الذهب ينخفض بنسبة 1.8%، والبيتكوين يخسر 4.5%
١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ٥:٣٤ م

عاجل: مبيعات الجملة والتصنيع في كندا أعلى من المتوقع
١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ٣:٢٨ م

عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أعلى بقليل من التوقعات! 📈💶
١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ٢:٣٥ م

DE40: الأسواق الأوروبية تواصل انخفاضها

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات