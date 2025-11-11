عاجل: مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال التجارية الأمريكية (NFIB) أضعف قليلاً من المتوقع🗽

مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال التجارية (NFIB): 98.20 (توقعات 98.3، السابق 98.80)
تشير البيانات إلى تدهور ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة - التي تُشكّل ما يقرب من نصف القوى العاملة الأمريكية - في أكتوبر. ومع ذلك، كان حجم المفاجأة السلبية طفيفًا نسبيًا.
ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف موجة البيع 📌الذهب ينخفض بنسبة 1.8%، والبيتكوين يخسر 4.5%
عاجل: مبيعات الجملة والتصنيع في كندا أعلى من المتوقع
عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أعلى بقليل من التوقعات! 📈💶
DE40: الأسواق الأوروبية تواصل انخفاضها