التقويم الاقتصادي: قراءة مؤشر ZEW الألماني ومؤشر NFIB الأمريكي في دائرة الضوء

على الرغم من أن إغلاق الحكومة الأمريكية في طريقه إلى الحل، إلا أن صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية سيستغرق وقتًا أطول. ستأتي قراءات الاقتصاد الكلي الرئيسية اليوم من مؤشرات الثقة الثانوية - مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية، وتقرير تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال التجارية الأمريكية (NFIB) - والذي يعكس مزاج الشركات الصغيرة التي توظف ما يقرب من نصف القوى العاملة الأمريكية.

ستأتي أرباح الشركات اليوم في الغالب من شركات من الدرجة الثانية، وأكبرها شركة Sea Ltd، وهي تكتل مالي وتجاري إلكتروني مقره سنغافورة، وأكبر شركة من حيث القيمة السوقية في جنوب شرق آسيا. كما سيتجه الاهتمام إلى شركة AngloGold Ashanti، وهي شركة تعدين للمعادن الثمينة، وشركة Oklo، وهي شركة تكنولوجيا نووية ارتفعت أسهمها بنحو 400% منذ بداية العام، على الرغم من أنها انخفضت منذ ذلك الحين بنحو 40% عن أعلى مستوياتها.

التقويم الاقتصادي

10 صباحًا بتوقيت غرينتش – ألمانيا: مؤشر الاقتصاد المصدري ZEW، المتوقع 41 مقابل 39.3 في أكتوبر

11 مساءً بتوقيت غرينتش – الولايات المتحدة: مؤشر التفاؤل للأعمال الصغيرة NFIB (أكتوبر)، المتوقع 93.3 مقابل 98.8 في سبتمبر

المتحدثون باسم البنوك المركزية

8:30 صباحًا بتوقيت غرينتش – البنك المركزي الأوروبي: فوجيتش، سلييبين

8:30 صباحًا بتوقيت غرينتش – بنك إنجلترا: جرين

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش – البنك المركزي الأوروبي: كوشير

4:45 مساءً بتوقيت غرينتش – البنك المركزي الأوروبي: إسكريفا

أرباح الشركات