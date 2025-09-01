68.5 % الإنجاز في المرحلة السادسة لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى نحو 68.59 %، حيث تم تشغيل نحو 1000 ميجاوات من أصل 1800 ميجاوات. وتم الانتهاء من تركيب أكثر من 2.236 مليون لوح شمسي كهروضوئي، وسيصل عدد الألواح الشمسية الكهروضوئية إلى نحو 3.959 ملايين مع اكتمال المشروع في العام المقبل.

من جانبه قام معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بزيارة ميدانية للمرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم، وذلك للإطلاع عن كثب على تقدم سير العمل.

الجدير بالذكر أنه تعد مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل للطاقة، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.

من جانبها تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540,000 مسكن، وستسهم في خفض 2.36 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويمتد المشروع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً.