اقرأ أكثر
٩:٥٧ م · ١٢ فبراير ٢٠٢٦

الذهب يتأرجح بين قوة الدولار وطبول الحرب

Milad Azar
أهم النقاط
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أهم النقاط
  • النفط يتراجع بعد ارتفاع كبير في المخزونات
  • بيانات الوظائف قوية مع اظهار بعض نقاط الضعف
  • الأسواق تترقب بيانات التضخم
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي
  • النفط يتراجع بعد ارتفاع كبير في المخزونات
  • بيانات الوظائف قوية مع اظهار بعض نقاط الضعف
  • الأسواق تترقب بيانات التضخم
 
١٣ فبراير ٢٠٢٦, ١١:٠٢ م

ملخص اليوم: السوق يتعافى من الخسائر وينتظر تخفيضات أسعار الفائدة
١٣ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٠٨ م

ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (13.02.2026)
١٣ فبراير ٢٠٢٦, ٦:٤١ م

نظرة عامة على مؤشر أسعار المستهلك: المزيد من انخفاض التضخم يضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع مريح 🏦
١٣ فبراير ٢٠٢٦, ٦:١٣ م

تغييرات قيادية في موانئ دبي العالمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات