ملخص اليوم: انخفاض حاد في الفضة بنسبة 9% 🚨المؤشرات والعملات الرقمية والمعادن الثمينة تحت ضغط

- ساهمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية نسبيًا في وقف تراجع الدولار، بينما تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية والمعادن النفيسة انخفاضًا. فقد انخفض سعر الفضة بنسبة تصل إلى 9%، ليختبر مستوى 76 دولارًا للأونصة، في حين تراجع سعر الذهب بنسبة تقارب 3% إلى حوالي 4950 دولارًا للأونصة.
- وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة تقارب 1.5%، بينما تجاوزت انخفاضات العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) نسبة 1%. ويتأثر قطاع التكنولوجيا سلبًا بأداء شركة آبل، التي تراجعت أسهمها بأكثر من 5% نتيجة خيبة الأمل من آخر تحديث للذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي سيري. كما أشارت بيانات من شركة كاونتربوينت للأبحاث إلى ضعف الطلب على الهواتف المحمولة في الصين؛ ورغم أن أداء آبل كان أفضل من بعض العلامات التجارية الصينية في ذلك السوق، إلا أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة.
- وبلغت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة اليوم 227 ألف طلب، مقابل 223 ألف طلب متوقع، مع ارتفاع طفيف في طلبات الإعانة المستمرة. كما خيبت مبيعات المنازل الآمال، حيث انخفضت بأكثر من 8% مقابل ما كان متوقعاً بنسبة 4% تقريباً، على الرغم من أن هذا الانخفاض يأتي بعد زيادة قوية في الشهر السابق.
المصدر: xStation5
