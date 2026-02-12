ملخص اليوم: انخفاض حاد في الفضة بنسبة 9% 🚨المؤشرات والعملات الرقمية والمعادن الثمينة تحت ضغط

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة تقارب 1.5%، بينما تجاوزت انخفاضات العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) نسبة 1%. ويتأثر قطاع التكنولوجيا سلبًا بأداء شركة آبل، التي تراجعت أسهمها بأكثر من 5% نتيجة خيبة الأمل من آخر تحديث للذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي سيري. كما أشارت بيانات من شركة كاونتربوينت للأبحاث إلى ضعف الطلب على الهواتف المحمولة في الصين؛ ورغم أن أداء آبل كان أفضل من بعض العلامات التجارية الصينية في ذلك السوق، إلا أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة.