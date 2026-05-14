أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، ما يؤكد قوة نموذج أعمالها المتنوع وحضورها العالمي الواسع حيث سجلت "أدنوك للإمداد والخدمات" أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.35 مليار درهم أو مايعادل 368 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 34%، بزيادة بلغت 5 نقاط مئوية على أساس سنوي.

الجدير بالذكر أنه ارتفع صافي الربح بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 816 مليون درهم (222 مليون دولار). وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها 3.97 مليار درهم (1.083 مليار دولار)، مع انخفاض بنسبة 10% على أساس سنوي يعكس تراجع إيرادات المشروعات وفقاً للجدول الزمني المخطط، وذلك عقب تسليم مشروع جزيرة "العُميرة" الضخم إلى "أدنوك البحرية" في الربع الأخير من عام 2025.

من جانبه وافق مجلس إدارة الشركة، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 85.31 مليون دولار (313.31 مليون درهم) (ما يعادل 4.23 فلس/للسهم) عن الربع الأول 2026 إذ قال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "حققت (أدنوك للإمداد والخدمات) نمواً في نتائج الربع الأول في ظل التحديات التي شهدتها الأسواق، حيث واصل نموذج أعمالها المتنوع تحقيق الأداء المتوقع رغم الاضطرابات التي أثرت في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ونجحت الشركة في ترسيخ مكانتها على مستوى العالم بفضل مرونة عملياتها، وإيراداتها من التعاقدات طويلة الأمد، وتكامل محفظة أعمالها".

تجدر اللإشارة أنه رفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، استناداً إلى الأداء الفعلي حتى إبريل 2026 وتحسن التوقعات لأساسيات سوق الشحن، وتعكس الافتراضات المحدثة اعتباراً من مايو ديناميكيات داعمة للعرض والطلب، مع الحفاظ على نهج حذر ومتحفظ مقارنة بمعدلات السوق السائدة، كما تظل توجيهات أعمال التعاقدات البحرية متحفظة مع افتراض الحد الأدنى من مستويات النشاط في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.

تواصل الشركة التركيز على الاستثمار المنضبط والمعزز للقيمة لدعم نمو الإيرادات والتدفقات النقدية مستقبلاً، كما يعكس تسليم ناقلة إضافية من الجيل الجديد للغاز الطبيعي المسال قبل موعد التسليم المحدد في مارس 2026 استمرار تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، وتعزيز قدراتها التشغيلية لدعم القيمة طويلة الأمد للمساهمين وسلسلة الإمداد المتنامية التابعة لأدنوك في قطاع الطاقة العالمي هذا ووافق مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 85.31 مليون دولار (313.31 مليون درهم) (ما يعادل 4.23 فلس/للسهم) عن الربع الأول 2026