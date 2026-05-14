التقويم الاقتصادي: الأنظار كلها متجهة نحو المستهلك الأمريكي (14.05.2026)

بينما تُهيمن قمة ترامب-شي في بكين على المشهد العالمي، يتجه تركيز السوق اليوم نحو المستهلك الأمريكي.

بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة، من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة وبيانات طلبات إعانة البطالة لشهر أبريل في الولايات المتحدة الساعة 2:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. تُشكل هذه البيانات خلفيةً لاجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث سيتحدث أعضاؤها هاماك وبار وويليامز الليلة. وبعد تحذيرات نيل كاشكاري من أن الحرب الإيرانية تُؤجج التضخم المستمر، يُحلل المتداولون كل كلمة لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يُفكر في رفع أسعار الفائدة.

من المرجح أن تُؤدي هذه البيانات الاقتصادية الكلية إلى تقلبات في سوق الصرف الأجنبي الذي لا يزال هادئًا، مما قد يُؤثر على أزواج الدولار الرئيسية مثل اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الدولار الكندي.

جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا. المصدر: xStation5