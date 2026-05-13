🚀 ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 6%

أظهرت قراءة شهر أبريل أعلى زيادة في أسعار المنتجين منذ عام 2022 (6%). ويعود هذا الارتفاع، بطبيعة الحال، إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار البنزين. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، بشكل ملحوظ أيضاً، ليصل إلى 5.2%.
التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (2018-2026)
المصدر: XTB Research, 13.05.2026
تمثل جميع القراءات ارتفاعًا مفاجئًا، متجاوزةً المستويات المتوقعة بشكل ملحوظ.
- تضخم أسعار المنتجين [سنويًا]: 6.0% (مقابل 4.8% وفقًا لتوقعات المحللين)
- تضخم أسعار المنتجين [شهريًا]: 1.4% (مقابل 0.5%)
- تضخم أسعار المنتجين الأساسي* [سنويًا]: 5.2% (مقابل 4.3%)
- تضخم أسعار المنتجين الأساسي* [شهريًا]: 1.0% (مقابل 0.3%)
- تضخم أسعار المنتجين فوق الأساسي** [سنويًا]: 5.2% (مقابل 4.3%)
- تضخم أسعار المنتجين فوق الأساسي** [شهريًا]: 1.0% (مقابل 0.3%)
* باستثناء الغذاء والطاقة.
** باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية.
