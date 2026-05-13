اقرأ أكثر
١٦:٥٠ · ١٣ مايو ٢٠٢٦

🚀 ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 6%

أظهرت قراءة شهر أبريل أعلى زيادة في أسعار المنتجين منذ عام 2022 (6%). ويعود هذا الارتفاع، بطبيعة الحال، إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار البنزين. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، بشكل ملحوظ أيضاً، ليصل إلى 5.2%.

 

التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (2018-2026)

المصدر: XTB Research, 13.05.2026

 

 

تمثل جميع القراءات ارتفاعًا مفاجئًا، متجاوزةً المستويات المتوقعة بشكل ملحوظ.

  • تضخم أسعار المنتجين [سنويًا]: 6.0% (مقابل 4.8% وفقًا لتوقعات المحللين)
  • تضخم أسعار المنتجين [شهريًا]: 1.4% (مقابل 0.5%)
  • تضخم أسعار المنتجين الأساسي* [سنويًا]: 5.2% (مقابل 4.3%)
  • تضخم أسعار المنتجين الأساسي* [شهريًا]: 1.0% (مقابل 0.3%)
  • تضخم أسعار المنتجين فوق الأساسي** [سنويًا]: 5.2% (مقابل 4.3%)
  • تضخم أسعار المنتجين فوق الأساسي** [شهريًا]: 1.0% (مقابل 0.3%)

* باستثناء الغذاء والطاقة.

** باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية.

 

١٣ مايو ٢٠٢٦, ١٦:٠٠

أعلنت شركة علي بابا عن أول خسارة تشغيلية لها منذ خمس سنوات❗
١٣ مايو ٢٠٢٦, ١٥:٥٦

ملخص السوق: عودة المضاربين على الصعود إلى وول ستريت (13.05.2026)
١٣ مايو ٢٠٢٦, ١٠:١٥

التقويم الاقتصادي: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 📌
١٣ مايو ٢٠٢٦, ١٠:٠٦

حصاد الأسواق (13.05.2026)
فوركس تقارير اقتصادية الأسهم
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات