الدار تعزز حضورها في دبي ضمن صفقة استحواذ بقيمة 1.1 مليار درهم

أعلنت مجموعة الدار استحواذها على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي في "مدينة دبي للاستوديوهات" من شركة "إس آر جي"، وهي شركة تطوير خاصة، مقابل 1.1 مليار درهم ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2028، حيث يضم ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع صُممت بواجهات مستوحاة من الحجر الرملي، مع شرفات رحبة تمتد بالمساحات المعيشية إلى الخارج وتطل على مناظر طبيعية منسقة بعناية.

يشار أنه يشمل المشروع 312 وحدة سكنية بتصاميم متنوعة، تضم شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات "دوبلكس"، بما يلبي مختلف أنماط المعيشة ويواكب احتياجات السكان.

من جانبه قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تُعد دبي سوقاً رئيسية ضمن أولويات الدار، ويعكس هذا الاستحواذ ثقتنا الراسخة بمتانة السوق السكني في الإمارة، وبالدور المحوري الذي تلعبه المساكن المؤجرة المملوكة مؤسسياً والمُدارة باحترافية في تلبية احتياجات قاعدة سكانية متنامية. وتتميز ’مدينة دبي للاستوديوهات‘ ببنيتها التحتية الراسخة ومجتمعها الحيوي وشبكة اتصالها القوية، مما يجعلها موقعاً مثالياً لتطوير بيئة معيشية عالية الجودة. وتشكل هذه الصفقة خطوة جديدة ضمن استراتيجية مدروسة ومتنامية لبناء محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل في دبي، وهي محفظة نتوقع استمرار نموها مع تزايد الاهتمام العالمي بالإمارة واستقطابها المتواصل للكفاءات والمواهب".

الجدير بالذكر أنه تواصل الدار توسيع حضورها في دبي من خلال شراكات مع مطورين يتمتعون بسجل قوي من الإنجاز والخبرة في تطوير مجمعات متعددة الاستخدامات. وقد نجحت الجهة المطورة التي أبرمت معها الدار هذه الصفقة في تسليم مشاريع واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنطقة، من خلال محفظة تشمل أبراجاً سكنية، ووجهات تسوق مجتمعية، ومرافق تعزز جودة الحياة.

تعزز هذه الصفقة حضور الدار المتنامي في دبي عبر فئات متعددة من الأصول. وتمتد محفظة الدار للاستثمار للأصول المدرة للدخل المتكرر في الإمارة اليوم لتشمل الأصول السكنية والتجارية واللوجستية ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك مشروع مشترك متعدد الاستخدامات مع "مدينة إكسبو دبي"، وبرج تجاري مميز في "مركز دبي المالي العالمي"، وبرج مكاتب من الفئة الأولى على "شارع الشيخ زايد"، بالإضافة إلى أصول لوجستية في كل من "مجمع الصناعات الوطنية" و"دبي الجنوب".

على صعيد التطوير، يواصل المشروع المشترك بين الدار و"دبي القابضة" تحقيق زخم قوي، مع إطلاق ثلاثة مجمعات سكنية مخططة وفق مخططات رئيسية، وتوسيع محفظة المشاريع المستقبلية لتضم أكثر من 2.3 مليون متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية الجديدة، بما يدعم "خطة دبي الحضرية 2040".