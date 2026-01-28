عاجل: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، كما كان متوقعاً 💡

أبقى بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.25%، عازيًا ذلك إلى نمو متواضع على المدى القريب، وارتفاع مستوى عدم اليقين الناجم عن السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية.
- يؤكد البنك أن السعر الحالي لا يزال مناسبًا، ولكنه على استعداد للاستجابة في حال تغير التوقعات؛ إذ يصعب التنبؤ بتوقيت واتجاه الخطوة التالية.
- يتطور الاقتصاد الكندي بشكل عام كما هو متوقع؛ ويتسم النمو الفصلي بالتقلب، مدفوعًا بتقلبات التجارة والمخزونات.
- من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي متواضعًا في عام 2026 عند 1.1%، نظرًا لبطء النمو السكاني وإعادة هيكلة التجارة الكندية.
- من المتوقع أن يبقى التضخم قريبًا من الهدف المحدد بنسبة 2%، حيث يعوض فائض العرض الضغوط التصاعدية الناتجة عن تعديلات التجارة. يشهد سوق العمل الكندي ضعفًا؛ إذ عوضت مكاسب التوظيف الأخيرة الانخفاضات الحادة في القطاعات المرتبطة بالتجارة؛ ولا تزال نوايا التوظيف ضعيفة.
- المخاطر المحيطة بالتوقعات مرتفعة بشكل غير معتاد؛ وتُعد مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) القادمة مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين، مع وجود نطاق واسع من النتائج المحتملة.
فيما يلي جدول يقارن التوقعات الفصلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية من أحدث تقرير للسياسة النقدية الصادر عن بنك كندا في يناير مقابل التقرير السابق في أكتوبر.
المصدر: بلومبيرغ فايننشال إل بي
يواصل الدولار الكندي مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي عقب قرار بنك كندا.
المصدر: xStation
