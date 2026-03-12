ملخص الصباح: تصعيد النزاع يدفع أسعار النفط إلى 100 دولار (12.03.2025)

- على الرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، اختتمت جلسة وول ستريت بأداء متباين نسبيًا. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.6%، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا طفيفًا. في المقابل، ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 0.1% أمس.
- وفي تصريحات أدلى بها مؤخرًا، قال الرئيس دونالد ترامب إن القوات المسلحة الأمريكية متقدمة على الجدول الزمني المحدد، وأنه لن يتبقى قريبًا أي أهداف للهجمات على الأراضي الإيرانية. وقد فسرت الأسواق هذه التصريحات كإشارة محتملة إلى اقتراب نهاية الصراع في المنطقة.
- ومع ذلك، لا تزال التوترات مرتفعة، على الرغم من أن الخطاب الأخير الصادر عن البيت الأبيض يوحي بأن العملية قد تقترب من نهايتها. وعلى الرغم من نبرة ترامب المتفائلة، تشير التقارير إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يستعدون لجولات جوية أخرى لمدة أسبوعين على الأقل.
- وفي الساعات القليلة الماضية، وردت أنباء عن استهداف سفينة حاويات بالقرب من ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة. وتسبب الهجوم في اندلاع حريق صغير على متنها، تم إخماده بسرعة، ولم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى.
- كما تعرضت البنية التحتية للطاقة في سلطنة عمان لضغوط. تسببت هجمات الطائرات المسيّرة في اندلاع حرائق ضخمة في منشأة مينا النفطية قرب ميناء صلالة. وكإجراء احترازي، قامت السلطات بإجلاء السفن من محطة مينا الفحل لتصدير النفط المجاورة.
- وفي جنوب العراق، قرب ميناء أم قصر، اشتعلت النيران في ناقلة نفط إيرانية واحدة على الأقل، وتشير بعض التقارير إلى تضرر عدة سفن محملة بالنفط.
- وتدفع الأحداث الأخيرة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط أسعار النفط نحو 100 دولار أمريكي للبرميل.
- ويحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن إيران قد تدرس شن هجمات بطائرات مسيّرة على الساحل الغربي للولايات المتحدة ردًا على العمليات العسكرية الأمريكية، مع العلم أنه لم يتم الكشف عن أهداف محددة أو توقيت معين.
- وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق قياسي لـ 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، حيث ستساهم الولايات المتحدة بـ 172 مليون برميل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
- ويحذر محافظ بنك اليابان، أويدا، من أن ضعف الين قد يؤدي إلى تفاقم التضخم مع ارتفاع أسعار النفط.
- تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال جلسة اليوم مع اقتراب أسعار النفط من 100 دولار أمريكي للبرميل مجدداً، نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات. وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.63%، وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.75%، وانخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.58%.
- وقد سمحت أستراليا مؤقتاً باستيراد وقود عالي الكبريت لزيادة المعروض وسط عدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وتجنب النقص، مما يسلط الضوء على هشاشة البلاد أمام اضطرابات سوق الوقود العالمية.
- وفي سوق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 0.5% ليصل إلى حوالي 5150 دولاراً أمريكياً للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بنحو 1.7%، متجاوزاً 86 دولاراً أمريكياً للأونصة.
- وفي سوق العملات الرقمية، يسود التشاؤم اليوم. فقد البيتكوين حوالي 1.3%، متراجعاً مجدداً إلى ما دون 70 ألف دولار أمريكي، بينما انخفض الإيثيريوم بأكثر من 1.5% ليصل إلى حوالي 2020 دولاراً أمريكياً.
ملخص اليوم: ينتهي الأسبوع بوصول سعر خام برنت إلى 100 دولار أمريكي، بينما تتراجع المؤشرات
انخفاض AUDUSD بنسبة تقارب 1% 📉
