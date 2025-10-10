اقرأ أكثر
٦:٠٨ م · ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات أولية من جامعة ميشيغان تتوافق مع التوقعات 📌

أهم النقاط
  • تقرير التضخم لجامعة ميشيغان لشهر أكتوبر

 

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر:

 

  • توقعات التضخم في ميشيغان لسنة واحدة: 4.6% فعلي؛ 4.7% سابقًا؛
  • توقعات التضخم في ميشيغان لخمس سنوات: 3.7% فعلي؛ 3.7% سابقًا؛
  • توقعات المستهلكين في ميشيغان: 51.2% فعلي؛ 51.7% متوقع؛ 51.7% سابقًا؛
  • ثقة المستهلك في ميشيغان: 55.0% فعلي؛ 54.1% متوقع؛ 55.1% سابقًا؛
  • الأوضاع الحالية في ميشيغان: 61.0% فعلي؛ 60.0% متوقع؛ 60.4% سابقًا؛

 

استقرت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر عند 55%، حيث قابلت التوقعات الإيجابية بشأن الوضع المالي الحالي وظروف العمل ضعفًا في التوقعات بشأن الوضع المالي المستقبلي ومشتريات السلع المعمرة. واستمرت المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، في حين لم يكن للإغلاق الفيدرالي تأثير يُذكر. وانخفضت توقعات التضخم للعام المقبل بشكل طفيف إلى 4.6%، مع استقرار التوقعات طويلة الأجل عند 3.7%.

 

 

 

١٣ أكتوبر ٢٠٢٥, ٨:٣٦ م

١٣ أكتوبر ٢٠٢٥, ٨:٣٣ م

١٣ أكتوبر ٢٠٢٥, ٣:٥٢ م

١٣ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:١٦ ص

