ملخص يومي: تفاؤل بشأن وول ستريت رغم خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي والتوصل إلى اتفاق مع الصين🗽 ارتفع الدولار الأمريكي

بعد جلسة سلبية في أوروبا، حيث انخفضت مؤشرات رئيسية مثل داكس، وفوتسي 100، وكاك 40 بنسب تتراوح بين 0.4% و0.65%، ساهم تراجع وول ستريت أيضًا في تفاقم ضعف المعنويات في نهاية الأسبوع. وتُتداول العقود الآجلة لمؤشري US100 و US500 على انخفاض اليوم، مع العلم أن الأسهم لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها التاريخية.

تتعرض المعادن الثمينة لضغوط، حيث تراجع الذهب بنحو 1% مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس، بينما يُقدر السوق الآن احتمالية خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بنسبة 50%، بانخفاض عن 90% قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى 43.8 في أكتوبر، متجاوزًا توقعات 42.3، ومرتفعًا عن 40.6 سابقًا. لم يُحقق الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي يبدو أنه قد لبى توقعات السوق على الأقل، ولا الخفض الأخير لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مكاسب في وول ستريت. وقد ساد الحذر أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأخيرة. فقد محت أسهم آبل جميع مكاسبها تقريبًا بعد إعلان الأرباح، بينما ارتفعت أسهم أمازون بأكثر من 10% عقب تقرير ربع سنوي قوي وتوجيهات متفائلة.

أكد سكوت بيسنت اليوم أن الاتفاقية التجارية مع الصين مُقرر لها أن تستمر 12 شهرًا، على الرغم من أن دونالد ترامب صرّح بأنه يتوقع أن تكون "طويلة الأمد". لم تُبدِ الأسواق أي تفاعل يُذكر مع هذه الأخبار، ومن المثير للاهتمام أن الأسهم الصينية انخفضت أيضًا في الأيام الأخيرة على الرغم مما يبدو أنه تطورات إيجابية للشركات الصينية. كما أشار ترامب إلى رغبته في خفض الرسوم الجمركية على الصين بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى، مما يُخفض المعدل الفعلي إلى 37% من 47% الحالية (كان 57% قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ).

وتوقع بنك أوف أمريكا أن تتفوق الأسهم الصينية والذهب في الأداء وسط سوق الأسهم الأمريكية المحمومة. تُتداول أسهم "ماغنيفيسنت سفن" عند 31 ضعفًا لأرباحها المتوقعة على مدى 12 شهرًا، بينما يُتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 23 ضعفًا، مقارنةً بمتوسط ​​20 عامًا الذي يقارب 16.

انخفضت أسهم "أبفي" بأكثر من 5% بعد إعلان الأرباح. وتجاوزت الشركة التوقعات لكل من الإيرادات والأرباح، لكنها خيبت آمال نمو قطاع الأورام لديها. في الوقت نفسه، ارتفع سهم "مايكروستراتيجي" بأكثر من 4% بعد أن أعلنت أكبر شركة في العالم تمتلك عملة بيتكوين عن أرباح قياسية في الربع الثالث.

تُعدّ "ميتا بلاتفورمز" من أضعف الشركات أداءً في السوق الأمريكية اليوم. فقد واصل عملاق التواصل الاجتماعي خسائره وسط مخاوف من "الاستثمار المفرط" في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يضغط ارتفاع النفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على التدفق النقدي الحر على المدى القريب، مما دفع "دويتشه بنك" إلى خفض توقعاته للشركة.