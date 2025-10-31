أكوا باور وبديل وأرامكو يوقعون اتفاقيات التمويل لـ 5 مشاريع طاقة شمسية

وقعت شركة أكوا باور بالشراكة مع شركة بديل إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة و أرامكو السعودية اليوم اتفاقيات التمويل لخمسة مشاريع طاقة شمسية تستهدف توليد 12 ألف ميجاواط، والهادفة إلى تزويد الشركة السعودية لشراء الطاقة بالكهرباء النظيفة بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأجل.

من جانبه قال صندوق الاستثمارات العامة، إن هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة وكجزء من التزام صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 70%؜ من مستهدف المملكة لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.