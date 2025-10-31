المدير الإقليمي لـ«أكواباور»: نستهدف استثمار 250 مليار دولار حتى 2030

قال هشام طاشكندي، المدير الإقليمي للمشاريع في شركة «أكوا باور» بالسعودية، إن الشركة تطمح إلى زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة إلى 250 مليار دولار بحلول العام 2030 عبر التوسع في شراكات خارجية وفي السوق السعودية التي تعد البلد الرئيسي لعمليات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة.

كما أكد طاشكندي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن حجم المشاريع التي تديرها الشركة بلغ 115 مليار دولار، منها 98 مليار دولار قيمة المشاريع التي تديرها أكواباور في السوق السعودية.

يشار أنه تنخرط الشركة في البرنامج السعودي للطاقات المتجددة عبر شراكة مع وزارة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بهدف إنتاج 20 غيغاوات سنوياً من الكهرباء، سيكون 50% منها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، كما يقول طاشكندي.

تعد السعودية السوق الرئيسية للشركة مع خطط بالتوسع في الصين وآسيا الوسطى والإمارات وفقاً للمدير الإقليمي للمشاريع في أكواباور.