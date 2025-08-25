اقرأ أكثر

عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية

٦:٠٠ م ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥

تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل.

بيانات سوق الإسكان الأمريكية

  • مبيعات المنازل الجديدة: السابق: 656 ألف، المتوقع: 635 ألف، الفعلي: 652 ألف
  • تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: 4.1%، المتوقع: -1.1%، الفعلي: -0.6%
 

تجاوزت مبيعات المنازل الجديدة التوقعات، مما يشير إلى زيادة الطلب في سوق الإسكان الأولي. ومع ذلك، كان معدل التغير الشهري سلبيًا، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو مقارنةً بشهر يونيو. يتباين وضع سوق الإسكان. يتراجع عدد تراخيص البناء الصادرة، بينما تفوق مبيعات المنازل الجديدة التوقعات.

Milad Azar

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
