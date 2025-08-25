عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية

تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل.

بيانات سوق الإسكان الأمريكية

مبيعات المنازل الجديدة: السابق: 656 ألف ، المتوقع: 635 ألف ، الفعلي: 652 ألف

تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: 4.1% ، المتوقع: -1.1% ، الفعلي: -0.6%

تجاوزت مبيعات المنازل الجديدة التوقعات، مما يشير إلى زيادة الطلب في سوق الإسكان الأولي. ومع ذلك، كان معدل التغير الشهري سلبيًا، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو مقارنةً بشهر يونيو. يتباين وضع سوق الإسكان. يتراجع عدد تراخيص البناء الصادرة، بينما تفوق مبيعات المنازل الجديدة التوقعات.