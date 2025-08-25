⏬انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 2%

أسعار الغاز الطبيعي تغلق فجوة التجديد وسط توقعات بانخفاض كبير في الطلب

يواصل الغاز الطبيعي انخفاضاته الحادة التي بدأها الأسبوع الماضي. لاحظنا انتعاشًا طفيفًا بعد تمديد الاتفاقية، ولكن يوم الجمعة، استأنفت أسعار الغاز انخفاضها نتيجةً لتوقعات جديدة تشير إلى تباطؤ واضح في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر. وقد سمح إنتاج الغاز القياسي في الولايات المتحدة، وصادرات أقل من الطاقة الإنتاجية، مع وجود فائض، بإعادة بناء قوية للمخزونات، حتى مع استهلاك غاز أعلى قليلاً من المعتاد. في هذه المرحلة، هناك احتمال أن ينخفض ​​الطلب عن مستوياته الطبيعية، مما قد يسمح بزيادة كبيرة أخرى في مخزونات الغاز.

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة أقل من المعدلات الطبيعية مع مطلع أغسطس وسبتمبر. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

بعد فترة من زيادة استهلاك الغاز في محطات الطاقة العاملة بالغاز (الرسم البياني الأوسط)، بدأ الاستهلاك يعود إلى متوسطه، وهناك احتمال أن ينخفض ​​إلى ما دون متوسط ​​الخمس سنوات، مما يسمح بتراكم أسرع للمخزونات في الأسابيع المقبلة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

سدّ سعر الغاز الفجوةَ التي نشأت بعد تحويل عقود سبتمبر الآجلة إلى عقود أكتوبر. ويختبر السعر أدنى مستوياته المحلية الأخيرة في 19 و20 أغسطس، والتي كانت أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي. في حال عدم حدوث انتعاش كبير في الطلب أو انخفاض في الإنتاج، سيتجه المشاركون في السوق بشكل متزايد نحو مستوى 2.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من أن التوقعات أشارت أيضًا إلى احتمال انخفاض سعر الغاز إلى دولارين إذا استمر فائض المعروض الكبير في الأشهر المقبلة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عقد نوفمبر (الذي يلي العقد الحالي) يُتداول عند حوالي 3.11 دولار، أي أعلى بنحو 40 سنتًا. المصدر: xStation5