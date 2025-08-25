أخبار العملات المشفرة: بيتكوين يخسر مع بداية الأسبوع 📉إيثريوم ينزلق بنسبة 5٪

افتتحت الأسواق العالمية جلسة يوم الاثنين في أجواء متباينة. انخفضت العقود الآجلة في وول ستريت تدريجيًا، بينما ارتفع مؤشر التقلب (VIX) في بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE) بأكثر من 1.5% بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا مع استيعاب المستثمرين مجددًا لتداعيات جاكسون هول على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أدى جني الأرباح بعد الارتفاع المتفائل يوم الجمعة إلى انخفاض العملات المشفرة:

انخفضت عملة البيتكوين من حوالي 118,000 دولار قبل نهاية الأسبوع إلى أقل بقليل من 112,000 دولار في تداولات يوم الاثنين.

انخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 5%، متراجعةً إلى ما دون 4,600 دولار على الرغم من التدفقات الإيجابية لصناديق الاستثمار المتداولة. ويأتي هذا الانخفاض بعد بلوغها أعلى مستوياتها التاريخية الأسبوع الماضي.

سيشهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، والتي قد تتأثر بها العملات المشفرة بشكل كبير.

ووفقًا لمستشار ترامب، بيلي، فإن "سوق العملات المشفرة الهابطة" لا تزال "مقبلة على سنوات". على الرغم من التعليقات الإيجابية المحيطة بالقطاع، لا تزال الأسواق غير متأكدة من الزخم المستقبلي. وتُضيف التقارير الدورية عن مبيعات بيتكوين من قِبل ما يُسمى بـ"الحيتان" ضغط بيع مباشر وعدم يقين بشأن استمرار ارتفاع أسعار العملات المشفرة على نطاق أوسع.

مخططات بيتكوين وإيثريوم (يوم واحد)

يواصل بيتكوين اتجاهه الصعودي متوسط ​​المدى، لكنه يواجه عقبات جديدة. فقد فشل السعر في اختراق المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي)، والذي يُمثل الآن مستوى مقاومة رئيسيًا. ونتيجةً لذلك، يُتداول بيتكوين بالقرب من متوسط ​​سعر الشراء للمستثمرين قصيري الأجل (السعر المُحقق لـ STH)، والذي يبلغ حاليًا حوالي 109,000 دولار أمريكي. وبالتالي، تُمثل منطقة 110,000 دولار أمريكي مستوى الدعم الحرج لهذا اليوم.

المصدر: xStation5

يتداول الإيثريوم ضمن قناة سعرية صاعدة، مع اقتراب الحد الأدنى من 4,100 دولار أمريكي. قد يؤدي الانخفاض دون هذا المستوى إلى تصحيح أعمق. في الوقت الحالي، ورغم جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة، لا يزال الاتجاه صاعدًا. ومن المفارقات أن اندماج بيتكوين قد يدعم الاهتمام بالإيثريوم، ولكن اليوم، تتجلى الانخفاضات في سوق الأصول الخطرة بأكملها.

المصدر: xStation5

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة إلى بيتكوين وإيثريوم

شهد نشاط صناديق المؤشرات المتداولة في تراكم بيتكوين تباطؤًا ملحوظًا. فقد سجل يوم الجمعة الماضي تدفقات صافية خارجة تجاوزت 20 مليون دولار، مع بروز بلاك روك كبائع رئيسي في الجلسات الأخيرة. في المقابل، اجتذبت إيثريوم تدفقات صافية داخلة تجاوزت 300 مليون دولار خلال آخر يوم تداول من الأسبوع. في هذه المرحلة من السوق، يبدو المستثمرون أكثر استعدادًا لاتخاذ مواقف أكثر جرأة في إيثريوم، أملًا في تحقيق عوائد أعلى على المدى القصير. في الوقت نفسه، لا يزال بيتكوين يواجه صعوبة في تجاوز مستوى 120,000 دولار بشكل مستدام.

المصدر: Bloomberg Finance L.P, XTB Research