عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.0%, الفعلي: 3.3%
- مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.0%
- أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق: 3.5%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.5%
بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية
- مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 234, المتوقع: 231, الفعلي: 229
- المطالبات المستمرة: السابق: 1961, المتوقع: 1970, الفعلي: 1954
انتعش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من عام 2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 3.3% بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في الربع الأول، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الواردات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، والذي قابله جزئيًا ضعف الاستثمار والصادرات. ورُفع تقدير الناتج المحلي الإجمالي الثاني بشكل طفيف، حيث ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وارتفع الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8%. وانخفض التضخم بشكل طفيف، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.0% (2.5% باستثناء الغذاء والطاقة)، بينما قفزت أرباح الشركات بمقدار 65.5 مليار دولار، معوضةً بذلك انخفاضًا قدره 90.6 مليار دولار في الربع الأول.