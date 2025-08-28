اقرأ أكثر

عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة

٤:٣٠ م ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.0%, الفعلي: 3.3%
  • مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.0%
  • أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق: 3.5%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.5%

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية

  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 234, المتوقع: 231, الفعلي: 229
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1961, المتوقع: 1970, الفعلي: 1954
 

انتعش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من عام 2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 3.3% بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في الربع الأول، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الواردات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، والذي قابله جزئيًا ضعف الاستثمار والصادرات. ورُفع تقدير الناتج المحلي الإجمالي الثاني بشكل طفيف، حيث ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وارتفع الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8%. وانخفض التضخم بشكل طفيف، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.0% (2.5% باستثناء الغذاء والطاقة)، ​​بينما قفزت أرباح الشركات بمقدار 65.5 مليار دولار، معوضةً بذلك انخفاضًا قدره 90.6 مليار دولار في الربع الأول.

كتبها

Milad Azar

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات