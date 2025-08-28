نزاع ترامب وكوك. آخر التعليقات 💡

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه مارس حقه في إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مدعيًا وجود مبررات لذلك. وصرح البيت الأبيض بأن كوك "مُتهمة بالكذب بشكل موثوق"، وأن إقالتها ستعزز مساءلة الاحتياطي الفيدرالي. وقد طعنت ليزا كوك في القرار أمام المحكمة، وتسعى للحصول على أمر قضائي مؤقت لوقف إقالتها، واصفةً خطوة ترامب بأنها غير قانونية. في غضون ذلك، من المقرر أن يتم تثبيت مرشح ترامب، الاقتصادي ستيفن ميران، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ جلسة استماع بشأن هذه المسألة الأسبوع المقبل.

يستعيد زوج اليورو/الدولار الأمريكي عافيته اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.36%، متجاوزًا أدنى مستوياته في الأسبوعين الماضيين. ومع ذلك، لا تُبدي TNOTE ردة فعل مبالغ فيها تجاه التعليقات المذكورة أعلاه، لذا يبدو أن المستثمرين يأخذون التقارير الإعلامية حول هذا النزاع بحذر (على الأقل في الوقت الحالي).

المصدر: xStation