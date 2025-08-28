🥈الفضة ترتفع بنحو 1%

تختبر الفضة اليوم مستويات حول 39 دولارًا للأونصة، مسجلةً أعلى سعر لها منذ 25 يوليو. وقد ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 1% خلال الجلسة، مما جعله من أقوى السلع أداءً خلال اليوم. وفي وقت لاحق، تراجع هذا الارتفاع إلى حوالي 0.8%.

تعزى هذه المكاسب إلى المعنويات الإيجابية في سوق المعادن النفيسة. ارتفع الذهب فوق 3400 دولار، متجاوزًا ذروته الأخيرة المسجلة في 6 أغسطس، ويتداول عند أعلى مستوى له منذ 23 يوليو. ويأتي هذا الارتفاع الأوسع في أعقاب التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر. وقد عززت هذه التوقعات التصريحات الأخيرة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون سي. ويليامز، الذي أشار إلى أن اجتماعات سبتمبر والاجتماعات اللاحقة ستكون "معتمدة على البيانات" أو "مباشرة". وتشير توقعات السوق حاليًا إلى احتمال بنسبة 85% لخفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

من منظور فني، تجاوزت الفضة لفترة وجيزة أعلى مستوياتها المسجلة في 21 أغسطس بعد ارتدادها سابقًا عن متوسطها المتحرك لـ 30 فترة. برزت المنطقة الواقعة بين المتوسطات المتحركة لفترة 30 و50 كمنطقة طلب رئيسية على المعدن. وتشير بيانات مراكز المضاربة أيضًا إلى تحول محتمل، حيث لم تعد مراكز المضاربة الصافية تنخفض. قد يشير هذا إلى سيناريو مشابه لما حدث في يناير وأبريل ومايو، عندما أعقبت فترات استقرار الأسعار ارتفاع قوي مع عودة المشترين إلى السوق.