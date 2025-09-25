اقرأ أكثر

عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة

٤:٣٠ م ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8%
  • مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1%
  • أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق: 3.5%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.6%

 

بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية

  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 232, المتوقع: 233, الفعلي: 218
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1928, المتوقع: 1930, الفعلي: 192

 

بيانات أمريكية قوية تُعزز ارتفاع الدولار، وتُشكك في توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي

صدرت مجموعة قوية من البيانات الاقتصادية الأمريكية، مدفوعةً بمراجعة تصاعدية كبيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. وجاء الميزان التجاري أفضل بكثير من المتوقع، وعادت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى مستوياتها المنخفضة السابقة، مما يُشير إلى أن الارتفاع المفاجئ الذي شهدته قبل أسبوعين كان حدثًا استثنائيًا.

علاوة على ذلك، أظهرت طلبات السلع المعمرة انتعاشًا قويًا. وبينما تأثر هذا الانتعاش بشكل كبير بطلبات النقل، انتعشت الطلبات الأساسية أيضًا، مما يُشير إلى مرونة اقتصادية أوسع.

بشكل عام، تُقدم البيانات صورة إيجابية للغاية للاقتصاد الأمريكي. وارتفع الدولار بشكل ملحوظ استجابةً لذلك. وقد أدى ذلك أيضًا إلى تراجع حاد في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مما يُشير إلى أن السوق يُفسر البيانات على أنها متشددة. ونظرًا للقوة الكامنة للاقتصاد، قد يُشكك بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الآن في مبررات خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، خاصة وأن التضخم لا يزال يُمثل مشكلة.

 
 
انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ اليوم بفضل حزمة البيانات القوية الصادرة عن الولايات المتحدة، مما يُضعف احتمالية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. المصدر: xStation5

 

أخبار الأسواق

