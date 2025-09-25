الولايات المتحدة: ضغوط بيع على وول ستريت 📉تراجع أوراكل 4% وسط تقرير شركة روتشيلد آند كو ريدبيرن

تنخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ارتفاع قيمة الدولار، مدفوعةً بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي، وطلبيات قوية للسلع المعمرة، وانخفاض طلبات إعانة البطالة. ويتساءل المستثمرون عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل بالفعل التيسير النقدي هذا العام بوتيرة سريعة كما كان متوقعًا سابقًا. انخفض مؤشر US500 بأكثر من 0.9%، وانخفض مؤشر US2000 بنحو 2%.

ارتفاع Lithium Americas وسط تكهنات باحتمالية استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة فيه.

تفاعلت أسهم Oracle سلبًا مع تقرير Rothschild & Co Redburn .

ارتفعت مكاسب الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 3.8% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات 3.3%.

انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 217 ألفًا، مقارنةً بتوقعات 233 ألفًا و233 ألفًا سابقًا.

ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 2.5% في الربع الثاني، متجاوزًا بكثير التوقعات البالغة 1.6% وبنسبة 0.5% فقط سابقًا.

النظرة الفنية لمؤشر US500 (D1)

يتداول مؤشر US500 اليوم بانخفاض يقارب 1%. يظهر مستوى الدعم الرئيسي بالقرب من 6500 نقطة، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي (الخط البرتقالي) لـ 50 يومًا. وقد اختبر المؤشر هذا المستوى ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة. على الجانب العلوي، يتم تحديد المقاومة من خلال رد فعل السعر الأخير حول 6800 نقطة.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

انخفض سهم شركة Immuneering Corp. (IMRX) بنحو 15% بعد إعلانها عن معدل نجاة إجمالي بلغ 86% خلال تسعة أشهر لدى مرضى سرطان البنكرياس الذين عولجوا باستخدام أتيبيميتينيب مع mGnP . وقد حفّزت هذه الأخبار الإيجابية عمليات جني أرباح.

انخفض سهم Jabil (JBL) بنحو 9%، على الرغم من أن شركة خدمات التصنيع أعلنت عن نتائج الربع الرابع التي فاقت توقعات المحللين.

قفز سهم Lithium Americas (LAC) بنحو 12% عقب تقارير تفيد بأن إدارة ترامب تدرس الاستحواذ على حصة في الشركة.

انخفض سهم Oracle (ORCL) بنحو 5% وسط ضعف عام في قطاع التكنولوجيا. وبدأت Rothschild & Co Redburn التغطية بتوصية بيع، بحجة أن السوق يبالغ بشكل كبير في تقدير قيمة إيرادات الشركة من خدمات الحوسبة السحابية. ولا تزال الأسهم أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك الأسي لخمسين يومًا، لكنها تختبر أدنى مستوياتها المحلية الأخيرة عند أقل من 300 دولار.

المصدر: xStation5